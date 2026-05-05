El presidente Gustavo Petro reaccionó a la controversia alrededor del Regiotram del Norte al asegurar que la ausencia de Bogotá en la cofinanciación del proyecto no fue una imposición del Gobierno, sino una decisión del propio Distrito.

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A través de sus redes sociales, el mandatario fue directo al explicar lo ocurrido en el proceso. Según dijo, hubo un espacio clave para definir la participación de la ciudad, pero no se concretó. En sus palabras, “Bogotá no quiso ir”, afirmó Petro al referirse a una reunión del año pasado.

Choque entre Petro y Bogotá por Regiotram del Norte

El jefe de Estado insistió en que, ante ese escenario, la Nación optó por asumir el porcentaje que le correspondía a la capital para evitar que el proyecto ferroviario se frenara. Esta decisión, según explicó, busca garantizar que el tren que conectará a Zipaquirá con el norte de Bogotá avance sin contratiempo.

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Esto no es cierto. La reunión para cofinanciar el proyecto se hizo el año pasado y Bogotá no quiso ir. Nosotros asumimos la parte de Bogotá y volveremos realidad el tranvía de Zipaquirá al norte de la ciudad. https://t.co/9hGPRwrOFi — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 6, 2026

Sin embargo, la versión del Gobierno contrasta con la postura de la Alcaldía de Bogotá, que reaccionó con molestia tras la expedición del Conpes 4190. El secretario general, Miguel Silva Moyano, aseguró que la decisión tomó por sorpresa a la administración distrital.

El funcionario fue enfático al señalar que el Distrito no fue tenido en cuenta en el proceso previo. Incluso, aseguró que ningún equipo técnico de la Alcaldía participó en la discusión antes de que se oficializara el documento, lo que elevó la tensión entre ambas partes.

Silva también cuestionó la forma en que se abordaron las diferencias técnicas sobre el proyecto. Según dijo, la solución no pasa por dejar por fuera a Bogotá, sino por trabajar en conjunto. En ese sentido, sostuvo que las “falencias técnicas” deben resolverse mediante diálogo y coordinación institucional.

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Además, lanzó una crítica directa al ritmo con el que se adoptó la decisión. El secretario advirtió que expedir un Conpes “a las carreras” no acelera el proyecto, sino que podría aumentar los riesgos en su desarrollo.

Pese al choque, desde el Distrito reiteraron que existe interés en el proyecto y recordaron que Bogotá había planteado aportar cerca de 2,3 billones de pesos. No obstante, insistieron en que es necesario ajustar aspectos técnicos para garantizar que la obra cumpla con estándares adecuados.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.