Un estudiante protagonizó un ataque armado en una escuela de Rio Branco, Brasil, que dejó dos personas muertas y varios heridos, en un hecho que encendió las alertas sobre la seguridad en centros educativos.

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El caso ocurrió el 5 de mayo de 2026, cuando un adolescente de 13 años ingresó con un arma al Instituto São José y disparó en uno de los pasillos del plantel, según medios como El Horizonte.

De acuerdo con el citado medio, las víctimas fatales fueron dos trabajadores del colegio, mientras que al menos cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas estudiantes que se encontraban en el lugar.

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Testigos indicaron que el menor utilizó un arma que pertenecía a su padrastro, lo que ahora es clave en la investigación para determinar cómo tuvo acceso a ella.

Este martes un estudiante de 13 años entró armado a una escuela secundaria en Rio Branco, en el estado brasileño de Acre y mató a dos funcionarios y dejó heridos a varios compañeros Los detalles con @marianarethen pic.twitter.com/loEazLDpIB — Telemundo (@TelemundoUY) May 5, 2026

¿Qué pasó con estudiante que disparó en escuela de Brasil?

El agresor fue reducido en el sitio por las autoridades, que iniciaron las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades.

El ataque provocó escenas de pánico dentro de la institución, donde estudiantes intentaron resguardarse mientras se escuchaban los disparos, en un episodio que vuelve a poner el foco en la violencia en entornos escolares.

#Brasil Un niño de 13 años entró en una escuela brasileña, abrió fuego con la pistola ilegal de su padrastro y mató a 2 inspectores escolares además de dejar a otros 7 heridos.@AlertaNews24 pic.twitter.com/LwLS0tIE1y — RadioAtenas (@atenasfm) May 6, 2026

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