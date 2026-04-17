El gremio de la salud y el periodismo en Colombia se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carlo Fabián Vallejo Mora, esposo de Érika Fontalvo, reconocida comunicadora barranquillera que actualmente se desempeña como directora del diario El Heraldo.

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El deceso del respetado cirujano vascular se produjo el pasado 16 de abril de 2026 en Bogotá, donde el especialista consolidó una trayectoria impecable en la medicina.

La partida del médico está profundamente ligada a un trágico suceso ocurrido hace cuatro años. El 22 de enero de 2022, mientras ejecutaba su rutina dominical de ciclismo en la Vía al Mar, específicamente en el sector de Playa Mendoza, Atlántico, fue embestido por un vehículo particular.

Después de aquel impacto, permaneció 14 días en una unidad de cuidados intensivos debido a traumas craneales de extrema gravedad que pusieron en riesgo su vida.

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Aunque el cirujano logró sobrevivir y someterse a rigurosas terapias de rehabilitación en la capital, el accidente le dejó secuelas neurológicas permanentes. Los episodios convulsivos derivados de las lesiones cerebrales fueron una constante en su proceso de recuperación.

Según las primeras informaciones, una de estas crisis habría sido el detonante de su fallecimiento en las últimas horas, cerrando un ciclo de lucha inquebrantable por su salud.

Los mensajes de despedida han sido conmovedores, como el que le dejó en redes sociales su cuñada Roxy Fontalvo. “Así te quiero recordar siempre, compadre… feliz, alegre, con ganas de vivir la vida, estudioso y riguroso en tu arte”, aseguró como parte del tributo.

Por su parte, la propia Érika Fontalvo dejó una emotiva publicación desde su cuenta personal de Instagram: “El amor vence el dolor y el miedo. Dios nos bendice”, indicó.

En el ámbito profesional, Vallejo Mora era una autoridad en el tratamiento de afecciones complejas de la aorta y diversas patologías venosas. Su muerte ha generado una ola de mensajes de condolencias desde los sectores político y mediático hacia Fontalvo.

Las exequias del doctor se llevan a cabo este viernes 17 de abril en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, al norte de Bogotá, con una ceremonia religiosa programada entre las 3:00 p. m. y las 3:45 p. m. en la capilla principal.

¿Quién es Érika Fontalvo?

Érika Fontalvo es una de las periodistas más influyentes y respetadas de Colombia, reconocida por su rigor informativo y su amplia trayectoria en medios de comunicación nacionales e internacionales.

Nacida en Barranquilla, su carrera ha estado marcada por un compromiso constante con el análisis político, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo de la región Caribe.

Actualmente, se desempeña como la directora del diario El Heraldo, siendo una de las voces femeninas más destacadas en la dirección de medios impresos y digitales en el país.

Su formación académica y profesional comenzó en su ciudad natal, pero rápidamente escaló a escenarios nacionales en Bogotá. Durante años, Fontalvo fue una figura central en la radio colombiana, destacándose como integrante de la mesa de trabajo de Caracol Radio en programas de alta audiencia. En este espacio, consolidó su reputación como una entrevistadora incisiva y analista de la realidad nacional.

Además, su paso por la televisión le permitió conectar con una audiencia masiva, participando en diversos proyectos periodísticos que abordaban desde crisis humanitarias hasta procesos electorales complejos.

Bajo su liderazgo en El Heraldo, el periódico ha fortalecido su presencia digital y ha mantenido su relevancia como el medio de referencia para el norte de Colombia.

Su enfoque periodístico se caracteriza por dar voz a las problemáticas sociales y por ejercer una veeduría constante sobre la gestión pública.

La trayectoria de Érika Fontalvo ha sido documentada por diversas instituciones de periodismo y bases de datos académicas que resaltan su papel en la evolución de la prensa colombiana durante las últimas tres décadas.

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