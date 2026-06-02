Un nuevo temblor fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en las primeras horas de este lunes 2 de junio. Según la información entregada por la entidad, el evento sísmico ocurrió a las 00:06 de la madrugada y alcanzó una magnitud de 3.1.

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(Vea también: Tembló en Colombia en la mañana de este primero de junio: magnitud y epicentro)

El boletín actualizado precisó que el movimiento tuvo origen en el mar Caribe y presentó una profundidad superficial, condición que corresponde a eventos localizados a menos de 30 kilómetros de profundidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre afectaciones a personas, infraestructura o servicios como consecuencia del sismo. Como ocurre con este tipo de eventos, la información puede ser ajustada en caso de que los sistemas de monitoreo detecten nuevos datos.

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Después del reporte, el SGC invitó a los ciudadanos que hayan percibido el movimiento a diligenciar el formulario de “Sismo Sentido”, herramienta que permite recopilar información sobre cómo fue experimentado el temblor en diferentes regiones del país.

Colombia registra miles de movimientos sísmicos cada mes debido a su ubicación en una zona de interacción de placas tectónicas, entre ellas las placas Suramericana, Caribe y Nazca, lo que convierte al país en un territorio con actividad sísmica frecuente.

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