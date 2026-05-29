El candidato presidencial Abelardo de la Espriella arremetió contra el presidente Gustavo Petro tras las críticas que el mandatario realizó sobre un cuadro colgado en su despacho. A través de un video publicado en sus redes oficiales, el aspirante por el movimiento “Defensores de la Patria” rechazó las afirmaciones del jefe de Estado —quien sugirió que la pintura reflejaba dinámicas de esclavismo— y aseguró que los comentarios de Petro demuestran un profundo desconocimiento de la cultura costeña.

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En su intervención, De la Espriella explicó detalladamente el origen de la pintura, señalando que es una creación del fallecido artista Christo Hoyos. “Esta Farota, de esta obra del maestro Christo Hoyos, representa una de las danzas más tradicionales del Carnaval de Barranquilla”, afirmó el abogado, aclarando que el sentido de la pieza es opuesto a lo señalado por el mandatario. “Simboliza la resistencia de nuestros indígenas a la colonización española. Es una sátira, es folclor, es cultura”, argumentó.

El candidato presidencial usó un tono fuerte para cuestionar la postura del mandatario frente a las expresiones artísticas de la región norte de Colombia. “Qué tristeza que el presidente de la República sea tan ignorante, sea un hombre que esté lleno de tanto odio y de tanta mala fe. Culturícese, señor presidente, aprenda un poco de nuestras tradiciones, de nuestro folclor, de nuestra cultura y deje de estar escupiendo veneno todo el día”, manifestó enfáticamente en la grabación.

Finalmente, De la Espriella vinculó los cuestionamientos de Petro al panorama de la contienda electoral y aseguró que la actitud del Ejecutivo responde a un temor político de cara a los comicios. “Es claro que el presidente está asustado, tiene pánico, ya no sabe qué locura decir (…) El esclavismo está en tu cabeza, Petro, y estás asustado porque vine a enfrentarte, a derrotarte y a castigarte”, concluyó el candidato en su pieza audiovisual de campaña.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.