A tan solo diez días de que los colombianos acudan a las urnas el próximo 31 de mayo de 2026, el panorama político nacional está al rojo vivo. Una nueva encuesta presidencial de la firma Tempo Consultoría Empresarial reveló que el país se enfrenta a un escenario de infarto: el senador Iván Cepeda ganaría la primera vuelta con comodidad, pero la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, le daría la vuelta al marcador y se quedaría con la Casa de Nariño en un eventual balotaje.

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El exhaustivo estudio, que contó con una muestra efectiva de 1.860 personas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras 21 ciudades del país (con un margen de error del ±2,3 %), ratificó que las terceras vías se desplomaron y la pelea por el poder quedó concentrada en tres nombres.

Ante la pregunta obligatoria: “Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por cuál candidato votaría usted?”, el ala del Pacto Histórico picó en punta, seguida muy de cerca por los dos alfiles de la derecha. El lote principal quedó así:

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Iván Cepeda: 38,2 %

Paloma Valencia: 27,1 %

Abelardo de la Espriella: 23,9 %

Muy rezagados en el fondo y sin ninguna posibilidad matemática de pelear un tiquete quedaron figuras como Sergio Fajardo (2,6 %), Claudia López (1,0 %), Roy Barreras (0,4 %) y Miguel Uribe Londoño (0,4 %). Por su parte, el voto en blanco se ubicó en un 3,4 %.

El sondeo técnico de Tempo dejó en evidencia que el país está geográficamente dividido. Iván Cepeda consolidó sus fortines electorales en los Santanderes (43,75 %), el Suroccidente (42,13 %) y Bogotá (41,43 %).

Por los lados de Paloma Valencia, su mayor fuerza la mantiene en Antioquia (44,89 %) y el centro del país (36,32 %). Sin embargo, el dato más llamativo lo puso el abogado Abelardo de la Espriella, quien se convirtió en un fenómeno electoral en la región Caribe al registrar un impresionante 44,05 % de intención de voto, superando a todos sus rivales en la costa.

La encuesta midió el nivel de resistencia de los candidatos (el llamado voto antipatía). Iván Cepeda encabeza el rechazo nacional con el 29,8 % de los ciudadanos que aseguran que “jamás votarían por él”, seguido por De la Espriella con el 25,6 %.

Ese alto rechazo de Cepeda es lo que explica por qué Paloma Valencia lidera la intención de voto como la “segunda opción” favorita de los colombianos (20,1 %), lo que le da un margen de crecimiento gigantesco de cara a las alianzas de la segunda vuelta.

El estudio simuló los dos escenarios más probables de balotaje y los resultados prendieron las alarmas en los cuarteles de la izquierda:

Escenario 1 (Paloma Valencia vs. Iván Cepeda): La senadora del Centro Democrático ganaría la presidencia con el 43,44 % de los sufragios, frente a un 40,81 % de Cepeda. Valencia se impondría con fuerza gracias a los votos de Antioquia (48 %) y el Eje Cafetero (46,32 %).

Escenario 2 (Iván Cepeda vs. Abelardo de la Espriella): En este caso, el candidato de la izquierda sí ganaría la Presidencia de la República al registrar un 43,2 % frente al 36,0 % del abogado penalista.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada por TEMPO Consultoría Empresarial, firma inscrita ante el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución No. 12170 de 2025. El estudio fue encargado y financiado con recursos propios por Innovación y Desarrollo Rural Productivo S.A.S.

La investigación tuvo como objetivo medir el ambiente electoral en Colombia frente a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, incluyendo intención de voto en escenarios de primera vuelta y escenarios hipotéticos de segunda vuelta presidencial.

El trabajo de campo se realizó entre el 15 y el 17 de mayo de 2026 mediante encuestas presenciales cara a cara en hogares, asistidas por dispositivos electrónicos. El instrumento aplicado fue un cuestionario estructurado de preguntas cerradas, aprobado previamente por el cliente y aplicado de manera uniforme a todos los participantes.

La encuesta se desarrolló en 25 ciudades del país: Bogotá, Chía, Mosquera, Soacha, Ibagué, Neiva, Medellín, Itagüí, Bello, Pereira, Dosquebradas, Manizales, Armenia, Barranquilla, Soledad, Cartagena, Montería, Valledupar, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio, Cali, Palmira y Pasto.

El universo poblacional estuvo conformado por personas mayores de edad residentes habituales en hogares ubicados en las ciudades seleccionadas. No fueron elegibles menores de edad ni personas que no residieran permanentemente en las viviendas encuestadas.

La muestra total fue de 1.860 encuestas efectivas y se diseñó bajo un modelo probabilístico, estratificado, multietápico y por conglomerados, con distribución proporcional al peso poblacional de cada ciudad dentro del universo definido.

Para la selección de la muestra se utilizó cartografía urbana y selección aleatoria de manzanas según estrato socioeconómico. En cada manzana seleccionada se realizaron dos encuestas en puntos opuestos para mejorar la dispersión territorial. Posteriormente se escogieron hogares mediante procedimientos aleatorios o sistemáticos de recorrido y, dentro de cada vivienda, el entrevistado fue seleccionado utilizando el criterio de cumpleaños más reciente entre los residentes mayores de edad.

El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2,3 puntos porcentuales para resultados globales sobre el total de la muestra. La investigación estadística y el diseño muestral estuvieron a cargo de Rubén Molina, responsable de la validación estadística y estimación del margen de error.

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