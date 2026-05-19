A pocos días de que se abran las urnas para las elecciones presidenciales de 2026, el debate sobre la rigurosidad de las firmas encuestadoras está al rojo vivo. En una reciente entrevista con la periodista María Isabel Rueda para el diario El Tiempo, el CEO de Atlas Intel, Andrei Roman, defendió el último ‘tracking’ de su compañía, el cual sacudió el panorama político al consolidar al abogado Abelardo de la Espriella como el rival definitivo del petrismo en segunda vuelta.

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Ante la pregunta directa de Rueda sobre si la credibilidad de Atlas Intel quedaría por el suelo si la candidata de la oposición termina siendo Paloma Valencia y no De la Espriella, Roman reflexionó sobre el verdadero castigo que debería tener una encuestadora cuando falla.

La controversia surge tras la última encuesta de Atlas Intel publicada por la revista Semana, donde De la Espriella dio un salto gigante en la intención de voto, ubicándose con un 32,9 % y doblando a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien se quedó rezagada con un 16,7 %.

Ambos escoltan al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien lidera la intención de voto con el 37,6 %, configurando un escenario de segunda vuelta que mantiene en vilo al país. Muy lejos en el tarjetón aparecen figuras como Sergio Fajardo (4,9 %), Claudia López (3,5 %) y el voto en blanco (3,2 %), mientras que otros nombres no logran despegar del 1 % o el 0 %.

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Más allá de las cifras de los candidatos, la entrevista tocó una de las fibras más sensibles del gremio en esta campaña: las estrictas exigencias de la comisión técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), que recientemente provocaron el retiro definitivo de la reconocida firma GAD3.

Roman fue tajante al rechazar la intervención del Estado en la regulación de las encuestas y aseguró que el control debe estar en manos de los ciudadanos y los medios que las financian, como ocurre en la mayoría de las democracias:

“Si las empresas no logran buenos resultados, deberían ser penalizadas por la opinión pública y por sus contratantes; empresas que tengan un mal desempeño deberían perder espacio, prestigio y simplemente no poder mantener sus clientes y su influencia en los medios”, afirmó el directivo.

Para el CEO de Atlas Intel, la regulación estatal es innecesaria, argumentando que el libre mercado y la pérdida de reputación son los mejores filtros para sacar del juego a las firmas que no acierten con la realidad de las urnas.

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