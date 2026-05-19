El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sorprendió durante una entrevista con Noticias RCN al revelar que, si gana las elecciones de 2026, no viviría en la Casa de Nariño y que, por el contrario, recorrería constantemente el país para instalar puestos de mando en las regiones más golpeadas por la violencia y los problemas sociales.

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Según explicó el aspirante presidencial, su idea es gobernar directamente desde los territorios y exigir resultados inmediatos tanto a la Fuerza Pública como a sus ministros.

“Resígnense porque voy a ser también el presidente de ustedes”: Abelardo de la Espriella respondió a quienes cuestionan su posibilidad de ganar por falta de votos del centro y defendió el crecimiento de su candidatura. @JoseMAcevedo pic.twitter.com/33dPe6DYFc — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 19, 2026

De la Espriella también lanzó un fuerte mensaje sobre seguridad y aseguró que exigiría resultados contundentes contra grupos armados ilegales en departamentos como Cauca.

“Le voy a decir al comandante de la Policía y al Ejército: ‘Aquí en el Cauca están estos bandidos de las disidencias. Ustedes me entregan a esos criminales; tienen un mes para hacerlo o se van. A cazar esas ratas. Aquí tienen todos los recursos técnicos, militares y tecnológicos que necesiten para dar de baja o capturar a esos delincuentes’”, expresó.

Qué pasaría con los ministro si De la Espriella es presidente

El candidato igualmente habló sobre la manera en la que manejaría su gabinete ministerial y afirmó que pediría resultados concretos en cada región del país.

“También les diré: ‘Señores ministros, tenemos aquí en el Cauca, en Nariño, en Córdoba, en Sucre o en cualquiera de los 32 departamentos del país, estos problemas de agua potable y alcantarillado’. Y con lista en mano voy tachando; el que no me dé resultados, sale del Gobierno”, sostuvo.

Las declaraciones del aspirante presidencial rápidamente provocaron reacciones en redes sociales por el tono desafiante de su discurso y por la propuesta de no establecerse en la sede presidencial tradicional.

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