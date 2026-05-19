Escrito por:  Redacción Elecciones Colombia 2026
May 19, 2026 - 12:38 am

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sorprendió durante una entrevista con Noticias RCN al revelar que, si gana las elecciones de 2026, no viviría en la Casa de Nariño y que, por el contrario, recorrería constantemente el país para instalar puestos de mando en las regiones más golpeadas por la violencia y los problemas sociales.

(Vea también: “Las ideas no retroceden”: mensaje de Petro abrió debate político a días de elecciones)

Según explicó el aspirante presidencial, su idea es gobernar directamente desde los territorios y exigir resultados inmediatos tanto a la Fuerza Pública como a sus ministros.

“No voy a vivir en la Casa de Nariño. Voy a ir cada semana a un departamento de Colombia con un puesto de mando unificado, con lista en mano, resolviendo los problemas de la gente”, afirmó.

Lee También

De la Espriella también lanzó un fuerte mensaje sobre seguridad y aseguró que exigiría resultados contundentes contra grupos armados ilegales en departamentos como Cauca.

“Le voy a decir al comandante de la Policía y al Ejército: ‘Aquí en el Cauca están estos bandidos de las disidencias. Ustedes me entregan a esos criminales; tienen un mes para hacerlo o se van. A cazar esas ratas. Aquí tienen todos los recursos técnicos, militares y tecnológicos que necesiten para dar de baja o capturar a esos delincuentes’”, expresó.

Qué pasaría con los ministro si De la Espriella es presidente

El candidato igualmente habló sobre la manera en la que manejaría su gabinete ministerial y afirmó que pediría resultados concretos en cada región del país.

“También les diré: ‘Señores ministros, tenemos aquí en el Cauca, en Nariño, en Córdoba, en Sucre o en cualquiera de los 32 departamentos del país, estos problemas de agua potable y alcantarillado’. Y con lista en mano voy tachando; el que no me dé resultados, sale del Gobierno”, sostuvo.

Las declaraciones del aspirante presidencial rápidamente provocaron reacciones en redes sociales por el tono desafiante de su discurso y por la propuesta de no establecerse en la sede presidencial tradicional.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO