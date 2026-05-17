El senador estadounidense Bernie Moreno lanzó un contundente mensaje sobre la situación de seguridad que atraviesa Colombia en plena campaña presidencial de 2026, luego del asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador político de la campaña de Abelardo de la Espriella en ese municipio del Meta.

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El crimen ocurrió cuando Devia regresaba a Cubarral después de participar en actividades políticas en Villavicencio. Hombres armados interceptaron al dirigente y le dispararon, en un hecho que volvió a encender las alarmas por la violencia política en el país a pocos meses de las elecciones presidenciales.

Duro mensaje desde Estados Unidos para las elecciones en Colombia

Tras conocerse el asesinato, Moreno aseguró que Estados Unidos sigue con atención lo que ocurre en Colombia y advirtió sobre la necesidad de garantizar un proceso electoral seguro.

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“La violencia política atroz que está ocurriendo en Colombia es absolutamente inaceptable. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger a los candidatos, a sus equipos y garantizar unas elecciones seguras sin intimidación. Estados Unidos está observando con atención”, escribió el senador en su cuenta de X.

The appalling political violence happening in Colombia is absolutely unacceptable. All efforts must be made to protect the candidates, their teams, and ensure a safe election without intimidation. The US is watching carefully. https://t.co/hws9obSLmr — Bernie Moreno (@berniemoreno) May 17, 2026

Las declaraciones del congresista estadounidense aumentaron el impacto internacional del caso y reflejan la preocupación que comienza a desatarse fuera del país frente al clima de tensión y violencia que rodea el escenario político colombiano.

El asesinato de Devia Escobar se suma a otros hechos de seguridad que han marcado la campaña presidencial y que mantienen bajo presión a las autoridades nacionales, especialmente por las amenazas, ataques y riesgos denunciados por distintos sectores políticos en varias regiones del país.

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