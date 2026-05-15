Según explicó, una investigación preliminar de la Policía determinó que la grabación habría sido realizada por alias ‘Sergio’, un presunto extorsionador recluido en la cárcel La Picaleña, en Tolima.

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El funcionario indicó que este hombre no tendría relación con organizaciones criminales como las disidencias de alias ‘Calarcá’ ni con estructuras comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.

Además, advirtió que, a medida que se acercan las elecciones, aumenta la circulación de información falsa y escenarios de desinformación política.

Por su parte, el director de la Policía, William Rincón, explicó que alias ‘Sergio’ está detenido por delitos relacionados con porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

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También señaló que el hombre habría intentado hacerse pasar por cabecilla de grupos armados organizados para generar confusión.

El audio, divulgado inicialmente por Noticias RCN y replicado por distintos medios nacionales, incluía expresiones de respaldo electoral a Iván Cepeda y había sido atribuido en un comienzo a alias ‘Rogelio Benavidez’, señalado jefe de las disidencias.

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