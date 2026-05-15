Momentos de tensión se vivieron en un vuelo de Wingo que cubría la ruta entre Bucaramanga y Barranquilla luego de que la tripulación reportara una emergencia técnica cuando la aeronave se preparaba para aterrizar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

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La situación ocurrió con el vuelo P5 7664 en la noche de este jueves. Según informó la Aerocivil, la aeronave declaró una emergencia preventiva y aterrizó sin inconvenientes a las 11:27 p. m. en la terminal aérea de Barranquilla.

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Tras conocerse lo sucedido, la Aerocivil explicó que se activaron todos los protocolos de seguridad y atención para este tipo de casos. Además, el cuerpo de bomberos aeronáuticos SEI fue dispuesto en el aeropuerto para atender cualquier eventualidad y garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación.

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Horas después, Wingo entregó su versión oficial sobre el incidente y detalló que el evento estuvo relacionado con uno de los motores del avión. La compañía aseguró que, siguiendo los protocolos establecidos, la tripulación informó oportunamente a los viajeros y procedió a declarar la emergencia preventiva.

La aerolínea también confirmó que el avión aterrizó “sin novedad” y que no fue necesaria asistencia adicional en pista. Finalmente, indicó que todos los pasajeros pudieron desembarcar normalmente en el aeropuerto Ernesto Cortissoz y que no se reportaron personas heridas ni afectaciones entre los viajeros o miembros de la tripulación.

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