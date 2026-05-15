Momentos de tensión se vivieron en un vuelo de Wingo que cubría la ruta entre Bucaramanga y Barranquilla luego de que la tripulación reportara una emergencia técnica cuando la aeronave se preparaba para aterrizar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.
La situación ocurrió con el vuelo P5 7664 en la noche de este jueves. Según informó la Aerocivil, la aeronave declaró una emergencia preventiva y aterrizó sin inconvenientes a las 11:27 p. m. en la terminal aérea de Barranquilla.
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Tras conocerse lo sucedido, la Aerocivil explicó que se activaron todos los protocolos de seguridad y atención para este tipo de casos. Además, el cuerpo de bomberos aeronáuticos SEI fue dispuesto en el aeropuerto para atender cualquier eventualidad y garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación.
¿Qué dijo Wingo de la emergencia en vuelo entre Bucaramanga y Barranquilla?
Horas después, Wingo entregó su versión oficial sobre el incidente y detalló que el evento estuvo relacionado con uno de los motores del avión. La compañía aseguró que, siguiendo los protocolos establecidos, la tripulación informó oportunamente a los viajeros y procedió a declarar la emergencia preventiva.
La aerolínea también confirmó que el avión aterrizó “sin novedad” y que no fue necesaria asistencia adicional en pista. Finalmente, indicó que todos los pasajeros pudieron desembarcar normalmente en el aeropuerto Ernesto Cortissoz y que no se reportaron personas heridas ni afectaciones entre los viajeros o miembros de la tripulación.
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