En un episodio tan curioso como accidentado, el alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras, protagonizó un momento que se volvió viral en cuestión de minutos durante la emisión del programa de la periodista Camila Zuluaga, en Blu Radio. El mandatario, que se encontraba en el aeropuerto atendiendo una entrevista sobre temas de su administración, se dio cuenta en plena transmisión de que su vuelo lo había dejado.

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Mientras la conversación fluía, el alcalde interrumpió su propia respuesta al notar el movimiento en la puerta de embarque. Con una mezcla de resignación y asombro, Contreras soltó la frase que marcó el programa: “Me va a dejar el avión, creo que me dejó. ¿Montería cerró, sí? Sí, me dejó el avión”.

El silencio momentáneo en la cabina de Blu Radio fue roto por la reacción de la periodista Camila Zuluaga, quien no pudo evitar lamentar el incidente, pero aprovechó para darle una solución inmediata al mandatario, casi como si de una agencia de viajes se tratara.

El alcalde Contreras se encontraba cumpliendo agenda en la capital y buscaba retornar a su departamento para continuar con sus labores oficiales. Sin embargo, el compromiso con los medios de comunicación terminó costándole el pasaje. El hecho ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, donde algunos resaltan la disposición del alcalde para informar, mientras otros bromean con que “le salió cara” la entrevista.

Hasta el momento, no se sabe si el mandatario logró abordar el vuelo de la tarde mencionado por la periodista o si tuvo que cambiar sus planes de retorno a Córdoba. Lo cierto es que el audio del momento ya circula como uno de los ‘bloopers’ políticos más comentados de la semana en la radio nacional.

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