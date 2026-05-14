Una profunda conmoción generó en el país el asesinato de Claribel Moreno Castillo, la mujer que durante casi cuatro años se convirtió en símbolo de lucha tras la desaparición de su hija, Natalia Buitrago Moreno, ocurrida en Cartagena en 2021.

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El crimen se registró en la tarde del miércoles 13 de mayo en el sector de Río Claro, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, sobre la vía que conduce al corregimiento de Robles. Según información preliminar, Moreno se movilizaba en motocicleta junto a un hombre cuando fueron interceptados por sicarios que también se desplazaban en moto y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Las autoridades indicaron que la mujer recibió varios impactos de bala y murió en el lugar. El cuerpo fue hallado aproximadamente a 300 metros del puente de Río Claro. El acompañante que viajaba con ella también perdió la vida en el ataque, por lo que las autoridades investigan el hecho como un doble homicidio.

Claribel Moreno era ampliamente conocida por liderar la búsqueda de su hija Natalia, una joven modelo que desapareció en agosto de 2021 cuando viajó a Cartagena para celebrar su cumpleaños en las Islas del Rosario. Desde entonces, el caso permaneció rodeado de incertidumbre y múltiples interrogantes.

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Durante estos años, Moreno recorrió medios de comunicación, fiscalías y escenarios públicos exigiendo avances en la investigación. En varias ocasiones denunció presuntas irregularidades en el proceso y manifestó sentir temor por su seguridad debido a amenazas que, según afirmó, había recibido. Incluso reveló que otra de sus hijas tuvo que salir del país por motivos de seguridad.

“Nunca voy a dejar de buscar a mi hija hasta encontrarla y que se haga justicia”, expresó en repetidas oportunidades durante su incansable lucha.

La noticia de su asesinato provocó una ola de indignación en redes sociales, donde ciudadanos, colectivos y organizaciones han pedido esclarecer los hechos y garantizar justicia tanto por su muerte como por la desaparición de Natalia Buitrago.

Para muchos, Claribel Moreno representaba la voz de miles de familias colombianas que buscan a sus seres queridos desaparecidos sin respuestas del Estado.

Ahora, el crimen abre nuevas preguntas: si su asesinato está relacionado con su lucha por encontrar a su hija o si obedece a otros móviles criminales. Por ahora, las autoridades adelantan investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer uno de los casos que vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan las víctimas que buscan verdad y justicia en Colombia.

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