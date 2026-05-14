El fuerte temblor en Cali en la mañana de este jueves 14 de mayo no pasó desapercibido por quienes estaban alistándose para ir a sus trabajos y lugares de estudio, ya que en videos y publicaciones en redes sociales, los ciudadanos mostraron el movimiento.

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De acuerdo con lo informado por el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue en el litoral del San Juan Docordó (Chocó) sobre las 7:48 a. m. y tuvo una profundidad de 90 kilómetros, lo que explica que se haya sentido en numerosas capitales del país.

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