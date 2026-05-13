En una declaración que dejó fríos a los asistentes a un evento público en el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro aseguró que existe un plan para llevarlo a la cárcel en los Estados Unidos. Según el mandatario, sus esfuerzos por alcanzar la “Paz Total” con organizaciones criminales estarían siendo manipulados para ser presentados como delitos ante la justicia norteamericana.

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Petro aprovechó el escenario para arremeter nuevamente contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por su negativa a suspender las órdenes de captura de más de 20 cabecillas del Clan del Golfo. El jefe de Estado defendió su autoridad constitucional, afirmando que “ningún funcionario puede desobedecer una orden del presidente en temas de paz”.

El mandatario explicó que, a pesar de contar con veeduría internacional de países como España, Suiza, Noruega, Brasil y Venezuela, sus opositores estarían buscando pruebas en esas negociaciones para judicializarlo fuera del país.

“Quieren coger como excusa los procesos de negociación para que me metan preso en Estados Unidos. Me pueden meter preso, pero yo no voy a faltar a mi palabra de ser hombre de paz”, sentenció Petro ante la multitud, vinculando su situación con su pasado como víctima de tortura.

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“La paz de Colombia no es renunciable; están tratando de convertir los procesos de paz para que los colombianos no se maten entre sí como pruebas para meterme preso en Estados Unidos; pueden hacerlo, pero no voy a faltar a mi palabra de paz (…) Dialogar siempre es mejor que… pic.twitter.com/KKSGOjtGKk — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) May 12, 2026

Fiel a su estilo, el presidente no dejó pasar la oportunidad para señalar a los medios de comunicación tradicionales, acusándolos de censurar sus discursos. Según Petro, esta supuesta censura responde a que los propietarios de la prensa son los mismos banqueros interesados en el debate de los fondos privados de pensiones.

Finalmente, el mandatario comparó la violencia en Colombia con el genocidio ocurrido durante la Guerra Civil Española (1936-1939), señalando que mientras los españoles aprendieron a no matarse entre sí, Colombia sigue atrapada en un ciclo de dos siglos de guerra que él, asegura, intenta romper a pesar de los riesgos jurídicos personales.