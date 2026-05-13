A solo 15 días de la primera vuelta presidencial de 2026, el panorama político en Colombia sufrió un sacudón que afecta directamente al Partido Liberal. Aunque la directiva de la colectividad se mantiene firme en su respaldo a la candidata Paloma Valencia, una importante facción de sus bases y figuras históricas decidió “saltarse la barda” para aterrizar en la campaña de Iván Cepeda.

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El aspirante del Pacto Histórico confirmó la llegada de una lista de pesos pesados que buscan materializar lo que llaman “la Revolución en Marcha” del siglo XXI. Entre las adhesiones más destacadas están el exministro Guillermo Rivera, el exalcalde de Bucaramanga Luis Fernando Cote y varios congresistas activos como Karyme Cotes y Carlos Ardila.

Uno de los principales artífices de este movimiento es el exministro Juan Fernando Cristo, quien tras declinar su propia aspiración presidencial, se ha dedicado a convocar al “pueblo liberal” en favor de Cepeda. Según Cristo, estas bases apoyan las reformas sociales y la construcción de un gran acuerdo nacional.

“El pueblo liberal ha hablado”, aseguró Cristo, vaticinando que estos apoyos serán definitivos para intentar ganar las elecciones en la primera vuelta.

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Desde la campaña de Cepeda aseguran que este respaldo se basa en la defensa de la Constitución de 1991 y el respeto por los pesos y contrapesos democráticos. Sin embargo, un detalle no menor sigue generando ruido en los sectores de centro: a pesar de recibir a estos liberales “institucionales”, Iván Cepeda no ha renunciado a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, bandera que sigue firme en las bases del Pacto Histórico.

Este “inesperado apoyo” pone en aprietos la unidad del Partido Liberal y plantea un escenario de alta tensión para las dos semanas que restan de campaña, donde cada voto del sector tradicional podría inclinar la balanza.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.