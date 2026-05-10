Juliana Guerrero quedó en el centro de la polémica luego de su aparición en un evento político del candidato presidencial Iván Cepeda en la plaza Alfonso López, en Valledupar.

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Según reportaron asistentes a la concentración, la influenciadora no solo estuvo presente en el evento, sino que también habría apoyado labores de logística y permaneció en la parte trasera de la tarima junto al equipo organizador.

El momento más tenso se habría registrado cuando algunos asistentes reaccionaron con inconformidad ante su presencia, generando abucheos y comentarios de rechazo durante el desarrollo del acto político.

Aunque la actividad continuó con normalidad bajo la intervención del senador y candidato presidencial Iván Cepeda, el episodio con Guerrero se volvió tema de conversación entre los presentes y luego en redes sociales, donde circularon videos y comentarios sobre lo ocurrido.

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La situación ha sido interpretada por algunos usuarios como una señal de división o incomodidad dentro de ciertos sectores del evento, especialmente por la reacción negativa de una parte del público asistente.

Hasta el momento, ni Juliana Guerrero ni la campaña de Iván Cepeda se han pronunciado oficialmente sobre su participación en la concentración política ni sobre los abucheos registrados en Valledupar.

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