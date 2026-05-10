El asesinato del periodista Mateo Pérez sigue provocando reacciones políticas en Colombia. Esta vez, el candidato presidencial Iván Cepeda lanzó una advertencia a los grupos armados ilegales durante un discurso en Valledupar, luego de confirmarse la muerte del joven comunicador en Antioquia.

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El pronunciamiento ocurrió desde la Plaza Alfonso López, donde el aspirante del Pacto Histórico condenó públicamente el crimen de Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente y estudiante de Ciencia Política.

“Quiero decirlo con toda claridad. Condeno el asesinato de Mateo Pérez Rueda, joven de 25 años, estudiante de Ciencia Política y director del medio digital El Confidente. Este joven periodista fue asesinado y desaparecido”, afirmó Cepeda.

El candidato aprovechó el momento para enviar un mensaje directo a las estructuras armadas ilegales y fijar una postura sobre eventuales diálogos en caso de llegar a la Presidencia.

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Cepeda habló de posibles diálogos con grupos armados

Cepeda fue contundente al afirmar que no apoyará conversaciones con organizaciones criminales que continúen atacando a líderes sociales o periodistas en diferentes regiones del país.

“Y quiero decir lo siguiente. No más asesinatos de periodistas en los territorios, no más asesinatos de lideresas y líderes sociales. Y a los grupos armados lo digo con claridad. No habrá diálogo si hay asesinatos de lideresas y líderes sociales”, aseguró el candidato.

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Mateo Pérez había desaparecido días atrás después de desplazarse hacia las veredas El Palmichal y El Hoyo, en el municipio de Briceño, Antioquia, donde buscaba documentar la situación de orden público en esa zona golpeada por el conflicto armado.

La desaparición del joven fue reportada desde el martes 5 de mayo y solo hasta el viernes una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja logró recuperar el cuerpo.

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