Hace unos días, la tragedia sacudió el elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’, puesto que justo en medio de una grabación en Bogotá se presentó una complicada situación que dejó como resultado a tres personas fallecidas.

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Y es que tal como se ha podido ver en los videos de seguridad, había una persona mirando hacia la grabación de esta producción colombiana, pero de pronto llegó otro hombre con gorra roja por detrás, sacó un cuchillo y le cortó el cuello, lo cual desencadenó una dura confrontación con personas de logística.

“Como a las 14:45 sale un muchacho de la producción que estaba dentro del parqueadero. En ese momento había mucha gente adentro de una productora que estaba grabando y pidieron el parqueadero para set de vestuario. Uno de ellos sale a fumar y es cuando se acerca el señor que estaba rondando y, sin mediar palabra, con un cuchillo se le viene por detrás y le pasa el cuchillo por el cuello, como degollándolo”, dijo el vigilante de seguridad que presenció toda la situación.

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Luego, las personas persiguieron al atacante, al punto de que también le quitaron la vida, al igual que un trabajador de la producción, lo cual tiene a dos hombres envueltos en el caso por homicidio doloso.

Ahora, varias semanas después de este lamentable hecho, los investigadores siguen adelantando su trabajo para terminar de esclarecer los hechos y uno de los hallazgos más importantes es que esta tragedia estaba casi que premeditada y se pudo haber evitado.

Según reveló la Revista Semana, los investigadores encontraron que el victimario ya había estado en este instituto tan solo un día antes, amenazando incluso a un guarda de seguridad.

“Siendo las 2:05 de la tarde del día 17 de abril, me informa que en el área de archivo de consulta externa había un ciudadano que al parecer tenía una navaja. Se envió un vigilante a revisar; al momento de llegar, la persona que tenía la navaja estaba hablando con funcionarios y les manifestaba: ‘Esto es un instituto médico y me tiene que ayudar’. Eso fue lo que entendí, ya que este señor estaba aparentemente como drogado, no se le entendía muy bien”, relató una funcionaria de ese lugar.

Y agregó: “Al notar que estaba generando riesgo a las personas del Instituto, me le acerco y le indico que quienes estaban en la sala no podían colaborarle, y que yo lo podía orientar, pero en la parte de afuera. Al salir del edificio, este ciudadano agarra a un vigilante de la parte de atrás del cuello, específicamente de la ropa, y lo intimida con la navaja. Los vigilantes que estaban cerca lo reducen sin ningún tipo de agresión”.

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Sin embargo, esa situación quedó ahí y al otro día fue que ocurrió la tragedia, que sigue bajo materia de investigación porque hay dos personas aún respondiendo ante la ley por homicidio doloso.

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