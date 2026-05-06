Momentos de pánico vivieron varios estudiantes en el municipio de Morales, en el departamento del Cauca, luego de un ataque armado que obligó a niños y docentes a resguardarse dentro de un colegio mientras se escuchaban explosiones y ráfagas de fusil en la zona.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Hombre dio inaudito aviso a mujer a quien atacó con arma: “Discúlpeme, pero me pagaron”)

De acuerdo con reportes conocidos este martes 6 de mayo, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc atacaron a la fuerza pública utilizando explosivos, drones y disparos contra uniformados que se encontraban en el municipio caucano.

Según informó Noticias RCN, varios menores quedaron atrapados dentro de una institución educativa y tuvieron que esconderse debajo de los pupitres mientras docentes intentaban protegerlos del intercambio de disparos. Videos conocidos en redes sociales muestran a los estudiantes tirados en el piso del salón mientras se escuchan detonaciones en los alrededores.

Lee También

La situación provocó temor entre habitantes del municipio, que nuevamente enfrenta hechos violentos relacionados con la presencia de grupos armados ilegales en el departamento del Cauca.

¿Cuántos heridos dejó el ataque con drones en Morales, Cauca?

Las autoridades confirmaron que el ataque con explosivos lanzados desde drones contra instalaciones de la fuerza pública en Morales, Cauca, dejó al menos cinco uniformados heridos. El hecho ocurrió en medio de una nueva escalada violenta atribuida a las disidencias de las Farc en esta zona del suroccidente colombiano.

De acuerdo con el balance preliminar entregado por el Ejército, entre los lesionados se encuentran cuatro soldados profesionales y un suboficial, quienes sufrieron heridas por esquirlas luego de las detonaciones registradas cerca de una base militar y de la estación de Policía del municipio.

El atentado provocó momentos de pánico entre la población civil, especialmente porque los explosivos fueron lanzados mientras en el sector también se registraban ráfagas de fusil y otros ataques armados.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.