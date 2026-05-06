Un nuevo caso de inseguridad en carreteras encendió las alarmas en el departamento de Cundinamarca, luego de que un abogado de 40 años fuera víctima de un violento asalto en la vía que conecta a La Mesa con Bogotá.

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De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el hecho ocurrió en la madrugada del pasado primero de abril, cuando el profesional se desplazaba por este corredor vial y fue interceptado por un grupo de delincuentes que se movilizaban en tres motocicletas.

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Según la denuncia, los atacantes habrían utilizado una modalidad que se repite en varios casos recientes: pinchar las llantas de los vehículos en movimiento para obligar a los conductores a detenerse. Una vez la víctima se vio forzada a parar, fue abordada por seis hombres armados.

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El abogado fue encañonado, reducido y atado de pies y manos. Durante aproximadamente cuatro horas permaneció retenido mientras los delincuentes accedían a sus cuentas bancarias y realizaban retiros y transferencias, dejándolo sin sus recursos económicos.

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Las autoridades confirmaron que este no sería un hecho aislado. La Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones sobre al menos nueve casos con características similares registrados en la misma zona, lo que apunta a la posible operación de una banda organizada dedicada a este tipo de robos.

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Este episodio se suma a las crecientes denuncias de inseguridad en las vías de Cundinamarca, donde conductores y viajeros han manifestado su preocupación por la frecuencia y violencia de estos ataques.

Entretanto, las autoridades intensifican las labores de investigación y hacen un llamado a los ciudadanos para que reporten cualquier situación sospechosa y extremen las medidas de precaución al transitar por estos corredores viales.

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