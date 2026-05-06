Un nuevo caso de violencia sacude a la localidad de Ciudad Bolívar, donde una mujer identificada como Nidy Johana Londoño, de 30 años, perdió la vida tras ser atacada con arma blanca, en un hecho que es investigado como un posible caso de violencia intrafamiliar.

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De acuerdo con información conocida por ‘Gatonoticias’, el crimen ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Arborizadora Alta, en la calle 68F con carrera 37, donde, según versiones preliminares, se desató una discusión entre la víctima y su pareja sentimental.

Las primeras hipótesis indican que, en medio de la riña, presuntamente motivada por celos, el hombre habría perdido el control y atacado a la mujer con un arma blanca. En un intento por defenderse, Londoño logró herir a su agresor antes de caer gravemente lesionada.

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Ambos fueron trasladados al Hospital de Meissen, donde minutos después se confirmó el fallecimiento de la mujer debido a la gravedad de las heridas. El presunto agresor permanece bajo atención médica y custodia.

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Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y determinar responsabilidades.

El caso ha generado indignación entre los habitantes del sector y vuelve a poner en evidencia la problemática de la violencia contra la mujer en la capital del país. Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas mientras se define la situación judicial del principal sospechoso.

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