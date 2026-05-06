La inseguridad en las vías que conectan a Bogotá con el occidente del departamento alcanzó un nuevo pico de violencia el pasado domingo 3 de mayo. En el sector del parque Canoas, jurisdicción de Soacha (Cundinamarca), un grupo de 15 personas, integrantes de tres familias distintas, vivió una pesadilla de más de cuatro horas a manos de una organización delincuencial de origen extranjero.

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De acuerdo con los reportes entregados por Blu Radio y Noticias Caracol, las víctimas fueron sometidas mediante una modalidad de secuestro exprés y hurto calificado. El hecho inició cuando un grupo de mujeres y sus hijos fueron abordados por delincuentes armados, quienes, según los testimonios, son de nacionalidad venezolana.

Los delincuentes utilizaron un método sistemático para doblegar a los ciudadanos. Según las declaraciones de los afectados, los asaltantes les quitaron los cordones de sus zapatos y los amarraron de pies y manos. Una vez inmovilizados y arrojados al suelo, los criminales procedieron a exigirles las claves de sus cuentas bancarias bajo amenazas y agresiones físicas.

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Acá, el informe de Noticias Caracol:

#OjoDeLaNoche • Tres familias fueron víctimas de ladrones en Mondoñedo.

• Capturan a ladrones que fueron sorprendidos haciendo escalera humana para robar. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/OzHq5JJ8zS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 6, 2026

Los tuvieron amarrados y tirados en el suelo. Les vaciaron las tarjetas y se llevaron hasta el carro, relató uno de los retenidos a los medios de comunicación mencionados, enfatizando que los delincuentes no tuvieron consideración alguna con los menores de edad presentes.

El grupo delincuencial, que inicialmente estaba conformado por tres sujetos, se fue robusteciendo a medida que avanzaba la tarde. Al sitio llegaron cerca de siete cómplices, quienes se encargaron de recibir a otras familias que iban llegando al lugar, convirtiendo el parque en un centro de retención ilegal momentáneo.

Este incidente no es un caso aislado. Hace menos de una semana se reportó un secuestro similar bajo la misma modalidad en la vía a Mondoñedo. Los afectados señalan que podría tratarse de la misma banda que ha estado pinchando llantas en la carretera para obligar a los conductores a detenerse y así proceder con el atraco.

La indignación de las víctimas aumentó al momento de buscar ayuda institucional. Según el reporte, tras lograr soltarse por sus propios medios al caer la noche, acudieron a la Policía de Soacha, donde manifestaron que la respuesta fue insuficiente:

Denuncia limitada: las víctimas señalaron que las autoridades solo permitieron interponer la denuncia por robo , desestimando la calificación de secuestro pese a las horas de retención.

, desestimando la calificación de secuestro pese a las horas de retención. Falta de vigilancia: los ciudadanos denuncian que la presencia policial en este corredor estratégico es nula, facilitando el control de los delincuentes sobre la zona.

Hasta el momento, las autoridades de Cundinamarca no han entregado un balance oficial sobre capturas relacionadas con este asalto masivo que deja a tres familias sin sus ahorros y con graves afectaciones psicológicas.

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