La conductora Sonia Dilma Segura, quien manejaba el ‘monster truck’ involucrado en el grave accidente ocurrido el pasado domingo en Popayán, habría abandonado la ciudad tras recibir el alta médica. Según información conocida por autoridades y revelada por El Tiempo, la mujer salió de un centro asistencial por decisión propia y posteriormente se habría trasladado hacia Bogotá, en medio de las investigaciones por el hecho que dejó tres muertos y más de 50 personas heridas, pero no se sabe de su paradero.

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El caso ha generado inquietud no solo por la salida de Segura, sino también por las posibles fallas en la organización del evento, conocido como ‘La Dragona’. Documentos revisados por ese medio indican que la actividad contaba con permisos oficiales y estaba catalogada como una aglomeración compleja, con un aforo autorizado de 1.000 personas. Sin embargo, asistentes aseguran que la cantidad de público habría superado ampliamente ese límite.

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La logística del evento también está bajo la lupa. Según los registros, la empresaria Blanca Nury Meneses fue la encargada de tramitar los permisos, mientras que la operación estuvo a cargo de la empresa Figueroa Staff. Esta firma habría dispuesto cerca de 50 personas para el control de ingreso y requisas, además de instalar vallas para dividir las zonas, aunque estas no estaban diseñadas para contener un vehículo de gran tamaño.

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Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades tiene que ver con las condiciones de atención de emergencias. De acuerdo con un certificado de la Cruz Roja Colombiana, solo se contaba con cinco socorristas, un botiquín, dos radios de comunicación, una camilla rígida y una ambulancia básica, recursos que resultarían insuficientes para un evento de estas características.

Investigadores también analizan si hubo fallas estructurales en la disposición del espacio, ya que, según versiones, el público y los vehículos se encontraban al mismo nivel, sin barreras de contención adecuadas. Esto habría incrementado el riesgo y facilitado que el automotor arrollara a decenas de asistentes tras perder el control.

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Por ahora, la Policía indicó que hasta el momento del accidente la conductora no tenía procesos judiciales en su contra, por lo que no existían restricciones para salir de la ciudad. Entretanto, las autoridades ya ubicaron a la empresaria encargada de los permisos para que rinda declaraciones, mientras familiares de las víctimas evalúan acciones legales por lo ocurrido.

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