El accidente ocurrido durante una exhibición de ‘Monster Truck’ en Popayán, que dejó tres personas fallecidas y por lo menos 40 heridos, abrió una investigación penal en la que la conductora del vehículo aparece como una de las principales personas bajo análisis.

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La mujer, identificada como Sonia Segura, conducía el vehículo conocido como “La Dragona” cuando perdió el control durante una maniobra y terminó impactando contra el público que asistía al evento.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió en medio de una exhibición autorizada en el sector de Bulevar Rose, donde el vehículo atravesó las barreras de seguridad y arrolló a varios espectadores.

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De acuerdo con Noticias RCN, la Fiscalía General de la Nación inició la recolección de pruebas para establecer qué ocurrió exactamente durante el espectáculo. Entre los elementos en análisis están videos, testimonios de asistentes y documentos del evento.

El objetivo es determinar si hubo fallas humanas, mecánicas o irregularidades en la organización del evento que derivaron en la tragedia. La investigación no solo se centra en la conductora, sino también en los organizadores y en las condiciones en las que se autorizó el espectáculo.

Estos son los posibles cargos que enfrentaría conductora de ‘Monster Truck’

Según el avance del proceso, la conductora podría enfrentar cargos relacionados con homicidio culposo y lesiones personales culposas, dependiendo de lo que determinen los peritajes técnicos y la reconstrucción de los hechos.

Las autoridades también revisan si existieron fallas en el cumplimiento de protocolos de seguridad durante la exhibición, lo que podría ampliar el alcance de la investigación hacia otros responsables del evento.

Por ahora, la mujer no se encuentra vinculada formalmente a un proceso penal mientras avanza la etapa de recolección de pruebas. Las autoridades locales y judiciales continúan evaluando la documentación del evento, así como las condiciones en las que se permitió su realización en Popayán.

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