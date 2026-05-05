Una grave emergencia se registró en una mina del municipio de Sutatausa, en Cundinamarca, luego de una explosión que dejó víctimas y personas atrapadas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Oro, poder y tensión en el Bajo Cauca: minería, crimen y una batalla por la tierra en La Mandinga)

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, después de varias horas de labores de rescate, se confirmó la muerte de personas y seis mineros rescatados con vida, quienes fueron trasladados para recibir atención médica en el Hospital Regional de Ubaté.

La explosión ocurrió en la mina La Ciscuda, donde equipos de rescate trabajaron para ubicar a otros trabajadores. Lo que permitió que seis de los 15 afectados salieran con vida.

Lee También

Condiciones dentro de la mina dificultaron las operaciones, lo que obligó a avanzar con precaución para evitar nuevos riesgos durante el rescate y solo hasta la noche de este lunes se hallaron los cuerpos de los mineros.

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca apoyó las labores en la zona, en coordinación con los equipos de Salvamento Minero de la citada agencia. Después de la tragedia, se anunciaron investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión.

Tras la emergencia en la mina La Ciscuda, en Sutatausa, Cundinamarca, la ANM confirma 9 personas fallecidas y 6 mineros rescatados con vida, quienes reciben atención en el Hospital Regional de Ubaté. Equipos de Salvamento Minero coordinados por la ANM continúan en la zona.… pic.twitter.com/SVMo2gKQUA — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) May 5, 2026

¿Qué dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, sobre los mineros en Sutatausa?

Jorge Emilio Rey confirmó que fueron hallados los nueve mineros sin vida. Según indicó, todos fueron ubicados tras las labores de búsqueda adelantadas por los organismos de socorro.

El mandatario lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de condolencias y solidaridad a las familias de los trabajadores afectados por la emergencia. Asimismo, señaló que los otros seis mineros que hacían parte del turno fueron retirados del lugar.

“Lamentamos profundamente esta tragedia y enviamos un mensaje de condolencia, solidaridad y acompañamiento a sus familias. Las otras 6 personas que hacían parte del turno fueron retiradas del lugar y trasladadas al Hospital Regional El Salvador de Ubaté para su valoración médica”, indicó Rey.

#CUNDINAMARCA El Gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey (@JorgeEmilioRey) confirmó que fueron encontrados 9 de los mineros que permanecían atrapados en la mina La trinidad en Sutatausa Cundinamarca. “Lamentamos profundamente esta tragedia y enviamos un mensaje de… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 5, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.