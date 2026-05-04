Una fuerte explosión dentro de una mina en Sutatausa (Cundinamarca) desató momentos de angustia. El incidente ocurrió en la mina P3 Carbonera Los Pinos, en el sector Peñas de Boquerón, y habría sido provocado por acumulación de gases en el interior.

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La emergencia obligó a activar de inmediato el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinan las acciones para atender la situación. Al mismo tiempo, la Agencia Nacional de Minería puso en marcha su protocolo de rescate, enviando equipos especializados al lugar de los hechos.

La información preliminar indica que al menos 12 mineros quedaron atrapados tras la explosión. En medio de la emergencia, dos personas lograron ser evacuadas, aunque no se han entregado mayores detalles sobre su estado.

Al sitio también llegaron organismos de socorro del municipio y personal de la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, quienes se sumaron a las labores en condiciones complejas.

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Se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de @Alc_Sutatausa, aparentemente por acumulación de gases. De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate… pic.twitter.com/ayYbQuxJeZ — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 4, 2026

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El gobernador Jorge Emilio Rey aseguró que los protocolos se activaron sin demora para enfrentar la emergencia, en coordinación con las autoridades mineras y equipos de rescate.

Mientras avanzan las labores para ubicar a los trabajadores atrapados, la tensión crece en la zona y se espera que en las próximas horas haya novedades sobre su situación.

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