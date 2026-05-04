El debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia ha generado controversia por el temor a que implique reemplazar la Constitución de 1991.

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Armando Wouriyú, vocero del comité promotor de la asamblea y titular de la cuenta bancaria resaltada por Petro en sus redes, aseguró que la intención con la Constitución de 1991 no es “derrumbarla”, sino adecuarla a las nuevas realidades del país.

Según explicó, se busca actualizar el marco constitucional frente a retos como el cambio climático, la transformación digital y las persistentes desigualdades sociales.

El comité ya inició la recolección de firmas para convocar el mecanismo, con un mínimo legal de 2,3 millones, aunque aspiran a alcanzar 5 millones.

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También se adelanta una campaña de financiación para cubrir costos logísticos, lo que ha generado dudas sobre la transparencia de los recursos, especialmente por el respaldo público del presidente Gustavo Petro.

Wouriyú insistió en que la constituyente no partiría de cero, sino que añadiría capítulos para garantizar derechos como salud, educación, acceso al agua y una reforma agraria.

Además, propone mayor descentralización y autonomía regional para corregir el centralismo. La iniciativa también contempla ajustes en temas ambientales, económicos y eventualmente en el rol del Banco de la República, consolidando una propuesta de cambio estructural sin sustituir completamente la actual Constitución.

Armando Wouriyú es el titular de la cuenta y levanta dudas

En diálogo con Blu Radio, Wouriyú hizo referencia a las cosas que se buscan primordialmente con la asamblea constituyente. Sin embargo, sus respuestas dejaron más dudas que certezas y así lo hicieron saber los panelistas de ‘Mañanas Blu’.

“Pregúntese usted si le daría un cheque en blanco al señor para reformar algo tan importante en Colombia como la Constitución”, apuntó Néstor Morales. “Todo es tan confuso, tan turbio, tan contradictorio, que uno no entiende”, agregó Felipe Zuleta. “Yo al señor no le daría un cheque en blanco; queda uno francamente alarmado”, sentenció Luis Ernesto Gómez.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.