Una complicada y dolora situación se presentó en Villavicencio en los últimos días, pues un joven veterinario fue asesinado en su camioneta por, presuntamente, un amigo de la infancia a causa de una deuda.

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Según conoció Noticias RCN, todo comenzó hace varios meses, cuando el presunto asesino, que estaría vinculado a la Policía Metropolitana de Villavicencio, le comenzó a pedir plata a su compañero, al punto de que llegó a deberle hasta 20 millones de pesos.

Sin embargo, en las últimas ocasiones no se encontraron donde solían verse, sino que el policía lo citaba fuera de la ciudad, donde no hay cámaras de seguridad, para supuestamente pagarle el dinero adeudado.

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Esto no era normal, por lo que la madre de la víctima, Jenni Díaz, un día sintió una corazonada que la obligó a seguir a su hijo al punto de encuentro, pero lo que se encontró allí le cambió la vida para siempre.

“El policía se baja, saca un bolsito negro y cierra la puerta. Ahí es donde yo le mando la foto. Él se va hacia delante y se mete por la parte derecha del carro de mi hijo”, contó la madre de la víctima, en diálogo con el medio citado.

De pronto, simplemente escuchó el disparo con el que el policía le habría quitado la vida al veterinario, pero como la madre alcanzó a avisar a las autoridades, estas llegaron de inmediato y detuvieron al joven para ponerlo a las ordenes de la justicia.

“De acuerdo con testigos, estaría involucrado un miembro de la institución policial. Inmediatamente se activaron los protocolos”, informaron las autoridades.

Ahora, todo está dado para que este joven pague una larga condena en las cárceles del país, ya que además de cogerlo in fraganti y de la declaración de Jenni Díaz, las autoridades también cuentan con los chats en los que quedó evidenciado que el veterinario sí le prestaba dinero, cómo se ponían de acuerdo para las citas y más, material probatorio que será clave en las próximas audiencias.

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Por lo pronto, la familia de este joven lo que pide es justicia porque, según contó la mamá, su hijo era bueno y nunca tenía intenciones de hacerle nada a su compañero así no le pagara el dinero que le había prestado.

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