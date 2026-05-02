Un caso de extrema violencia intrafamiliar tiene consternado al municipio de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, luego de que un joven de 26 años fuera señalado de asesinar a su propia madre dentro de una vivienda del barrio El Pombal. El procedimiento policial terminó además con un uniformado herido y el presunto agresor en estado crítico.

Sigue a PULZO en Discover

La víctima fue identificada como María Teresa Martínez, de 45 años, oriunda del municipio de Venecia (Antioquia). La madrugada del 2 de mayo, vecinos del sector despertaron alarmados por desesperados gritos de auxilio provenientes del inmueble.

Según el reporte oficial, hacia las 4:45 a. m. la central de comunicaciones de la Policía recibió una llamada de emergencia que alertaba sobre una posible agresión en curso. Una patrulla del cuadrante llegó rápidamente al lugar y, al no obtener respuesta desde el interior de la vivienda, los uniformados decidieron forzar la puerta.

El operativo tomó un giro inesperado cuando los policías intentaron coordinar su traslado a un centro médico. De acuerdo con las autoridades, el joven reaccionó violentamente y se abalanzó contra uno de los uniformados empuñando un cuchillo.

Ante el inminente peligro, una subintendente accionó su arma de dotación para neutralizar la amenaza. “Se usó la fuerza de manera racional y las armas legítimas del Estado”, explicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En medio de la confusión del procedimiento, uno de los disparos terminó hiriendo también a un policía que participaba en la captura. Tanto el uniformado como el presunto matricida fueron trasladados de urgencia al Hospital de Caldas.

Las autoridades confirmaron que el estado del señalado agresor es crítico y que incluso debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Permanece bajo custodia policial mientras avanza el proceso judicial.

El comandante Bello reveló además que el capturado cuenta con antecedentes judiciales por delitos como porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas, concierto para delinquir agravado y lesiones personales.

Vecinos del sector manifestaron profunda tristeza por lo ocurrido. Algunos aseguraron que la mujer era apreciada en la comunidad y que, según versiones conocidas, habría sufrido episodios previos de violencia.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del crimen, establecer los móviles del homicidio y determinar responsabilidades penales en uno de los casos más impactantes recientes de violencia familiar en Antioquia.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)