La foto de un perro de seguridad “en los huesos” en Unicentro provocó múltiples reacciones en redes sociales debido a lo que varios calificaron como desnutrición del animal usado para la vigilancia, tema que tuvo una nueva reacción.

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La Plataforma por los Animales Alto, que replicó la imagen desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter) afirmó que el can está “visiblemente desnutrido, en los huesos y con un estado de salud deteriorado”, por lo que hizo un llamado al mencionado centro comercial.

En ese sentdo, Unicentro Bogotá contactó a Pulzo para ofrecer una respuesta tajante dirigida a la opinión pública sobre el bienestar de los caninos que hacen parte de su operación de seguridad es un principio fundamental e innegociable.

“En relación con la imagen que circula en redes sociales sobre la canina llamada ‘Ala’, de raza Pastor Belga Malinois, es importante precisar que dicha imagen no refleja su estado real de salud ni sus condiciones actuales”, indicó en primera instancia el establecimiento.

El centro comercial aclaró la realidad sobre el animal que hace parte del equipo de vigilancia, a pesar de los señalamientos que surgieron por medio de redes sociales al observar la imagen.

“‘Ala’ forma parte del equipo de seguridad canina bajo un esquema de cuidado que incluye alimentación controlada, seguimiento permanente, atención veterinaria especializada. Su condición es óptima para las funciones que desempeña”, remarcó.

De hecho, Unicentro indicó que recientemente, el pasado 19 de marzo, hubo una actualización sobre los caninos vinculados a la operación, ya que fueron objeto de inspección por parte de las entidades distritales de Protección Animal y Escuadrón Antimaltrato y Crueldad Animal.

Según su informe, se obtuvo concepto favorable ‘1’ sobre los perros en cuanto al estado de salud, bienestar, condiciones de manejo y actividades recreación y espacimiento diarias. De ahí, se ofreció un parte de tranquilidad.

“Entendemos la sensibilidad que generan este tipo de contenidos y valoramos la preocupación ciudadana frente al bienestar animal. Por ello, reiteramos nuestra total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades y facilitar los procesos de verificación que se consideren pertinentes”.

El centro comercial indicó que mantiene su compromiso con el cuidado responsable de los animales que hacen parte de su operación, al afirmar que lo hacen bajo estándares que garantizan su integridad y bienestar.

Así se suma un nuevo capítulo a un tema que está en la mira de propios y extraños con los animales en el país.

¿Cómo se deben usar los perros de seguridad en Colombia?

El empleo de caninos en actividades de vigilancia privada en Colombia se rige por normativas estrictas que priorizan el bienestar animal. Las empresas deben cumplir con estándares técnicos y éticos específicos para operar legalmente:

Certificación oficial: los perros deben contar con un microchip de identificación y estar registrados ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para poder trabajar.

los perros deben contar con un microchip de identificación y estar registrados ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para poder trabajar. Jornadas laborales limitadas: los animales no pueden superar las ocho horas de servicio diario. Además, deben contar con periodos de descanso obligatorios entre cada turno de vigilancia.

los animales no pueden superar las ocho horas de servicio diario. Además, deben contar con periodos de descanso obligatorios entre cada turno de vigilancia. Condiciones de salud: cada ejemplar requiere un certificado médico veterinario vigente que avale su estado físico y mental para realizar tareas de detección o patrullaje.

cada ejemplar requiere un certificado médico veterinario vigente que avale su estado físico y mental para realizar tareas de detección o patrullaje. Espacios adecuados: las empresas deben garantizar caniles con dimensiones reglamentarias, ventilación, limpieza diaria y acceso permanente a agua potable para hidratar a los animales adecuadamente.

las empresas deben garantizar caniles con dimensiones reglamentarias, ventilación, limpieza diaria y acceso permanente a agua potable para hidratar a los animales adecuadamente. Prohibición de maltrato: el uso de collares de ahogo o cualquier elemento que genere dolor físico está estrictamente prohibido bajo la legislación de protección animal vigente.

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