Dos sargentos viceprimeros del Ejército fueron condenados por abandonar sus funciones en la Brigada 15, en Quibdó (Chocó), cuando la unidad se encontraba en acuartelamiento de primer grado por amenaza terrorista.

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Según información difundida por Caracol Radio, los hechos ocurrieron en abril de 2025. La investigación estableció que los uniformados consumieron bebidas alcohólicas durante el servicio, lo que les impidió cumplir con sus responsabilidades en medio de la alerta.

Las condenas quedaron en firme luego de que se negaran los recursos de apelación presentados por los implicados. En las últimas horas, el Tribunal Superior Militar y Policía ratificó las penas para los uniformados.

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De acuerdo con la emisora, Wilson Sánchez Guerra, asignado al Centro de Operaciones de Unidad Táctica, fue sentenciado a 15 meses de prisión tras ausentarse de su puesto luego de ingerir licor.

En otro caso, Luis Guillermo Cuello, quien estaba designado como comandante de guardia del cantón, también consumió alcohol y no asumió sus funciones. Por estos hechos fue condenado a 16 meses de prisión por el Juzgado 1318 Penal Militar y Policial de Conocimiento.

Los procesos fueron adelantados por la Fiscalía 2466 de Quibdó, que documentó que la región estaba bajo amenaza de grupos armados organizados, lo que agravó la conducta de los uniformados.

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