La tragedia aérea que sacudió al país este lunes festivo en las selvas del Putumayo ha dejado de ser una cifra estadística para convertirse en un dolor profundo que hoy golpea las puertas de 69 familias (cifra de muertos que deja hasta el momento el siniestro).

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(Vea también: [Video] Muestran interior del avión con militares que se accidentaron en Putumayo)

Una de las historias que han salido a la luz en las últimas horas es la de un joven que contaba las horas para dar el “sí” en el altar. Se trata del soldado profesional Alejandro José Ramírez Mejía, de 25 años, quien fue la víctima número 69 del accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El joven militar, quien tenía todo listo para casarse este jueves 26 de marzo con su prometida Ivanna Molina, madre de sus dos hijos, no logró regresar a casa, recogió El Tiempo.

Desde la mañana del lunes festivo, sus familiares no sabían nada de él. La confirmación de su muerte llegó este martes en la mañana y ha sumido en el dolor más profundo a su madre, a su pareja y a sus pequeños hijos de 5 y 2 años, explicó el periódico.

Alejandro tenía previsto viajar ese mismo lunes con permiso para reencontrarse con su familia en Riohacha, donde residía con Ivanna y los niños; llevaba un año asignado al Batallón de Artillería N.º 27 en Puerto Asís, Putumayo.

Ivanna Molina, su prometida, relató al diario citado la última conversación que tuvo con él en la mañana del lunes. “Él me dice: ‘mija, el vuelo sale para Bogotá y yo tengo que llegar a Puerto Asís porque tengo que buscar mi ropa civil que está ahí todo’. De ahí no supe más, no sabemos si salió por agua o si venía ahí en el avión. Le escribo y no me responde, el celular sale apagado”.

Minutos antes, Alejandro le había enviado una fotografía del avión esperando para que abordaran. “No sabíamos si se había montado o no. Yo le hice una videollamada como siempre y él me dice ‘negra ya te llamo que voy a subir las cosas’, pero no supe más nada”, agregó la joven a El Tiempo.

La pareja llevaba tiempo preparando la ceremonia. Ivanna es la madre de sus dos hijos, con quienes formaban un hogar en Riohacha. El soldado había expresado en sus conversaciones su deseo de formalizar la unión y darles estabilidad a los niños. Todo indicaba que este jueves sería un día de alegría y celebración familiar.

Ramírez Mejía apenas llevaba dos años en el Ejército y había encontrado en la institución un camino de servicio y estabilidad.

“Nosotros apenas nos íbamos a casar el jueves 26 de marzo. Estábamos esperando que él viniera”, confesó Ivanna Molina al periódico capitalino.

Lo que se sabe del accidente: 69 muertos confirmados en Puerto Leguízamo

El siniestro que hoy enluta a Colombia ocurrió en jurisdicción de Puerto Leguízamo, Putumayo. El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegó con un total de 128 pasajeros, una mezcla de uniformados del Ejército y de la Policía Nacional que cumplían misiones en esta zona del sur del país.

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A medida que avanzan las horas y las labores de rescate en la densa selva, las cifras son cada vez más devastadoras:

Víctimas fatales: 69 militares confirmados (Alejandro Ramírez fue el último en ser identificado oficialmente en este grupo).

Evacuados: 57 uniformados que sobrevivieron al impacto y están recibiendo atención médica.

Pasajeros totales: 128 personas a bordo al momento del despegue.

El accidente ocurrió minutos después de que la aeronave levantara vuelo. Aunque las causas técnicas aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

La tragedia del Hércules en Putumayo deja una herida abierta en las fuerzas militares y un recordatorio desgarrador de los sacrificios personales que enfrentan quienes visten el uniforme en Colombia.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: