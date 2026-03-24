Su esposa, Daya Gómez, aseguró en entrevista con La FM que, hasta el momento, no han recibido ninguna comunicación oficial sobre su estado.

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“No nos han llamado, no tenemos noticia de él”, afirmó Gómez, al referirse a la falta de información por parte de las Fuerzas Militares. Según explicó, la familia desconoce si el uniformado se encuentra entre los heridos, fallecidos —que ya llegan a 68— o desaparecidos tras el siniestro.

El último contacto con el soldado ocurrió el mismo día del vuelo. “Llamó en la mañana y dijo que nos llamaba más tarde porque ya iba a abordar el avión”, relató su esposa, quien desde entonces no ha logrado establecer comunicación nuevamente.

Desde ese momento, la familia ha intentado ubicarlo sin éxito. “Nos hemos cansado de llamarlo y no nos coge el teléfono, en ninguna rede social nos contesta”, agregó, evidenciando la angustia que viven ante la falta de respuestas.

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Gómez también destacó que el contacto con su esposo era constante. “Todos los días me llamaba”, dijo, subrayando que incluso horas antes del abordaje habían hablado con normalidad. El soldado profesional estaba asignado en el departamento del Putumayo y había retomado sus funciones a comienzos de diciembre, luego de un permiso.

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Ante el silencio oficial, la familia ha tenido que reconstruir lo ocurrido a partir de versiones indirectas. Según explicó, un primo del soldado también viajaba en la aeronave y logró sobrevivir al accidente. “Nadie nos ha llamado. Lo sabemos porque en el mismo vuelo venía un primo”, indicó.

Ese familiar resultó herido y fue trasladado a Bogotá, desde donde logró comunicarse con ellos. Sin embargo, la información que pudo aportar es limitada. “Rafael venía en la parte de atrás”, explicó Gómez, mientras que el primo estaba en la parte delantera del avión, lo que le permitió salir tras el impacto, pues varios de los sobrevivientes han relatado que para salvar su vida saltaron del avión.

Pese a esto, no hay claridad sobre lo que ocurrió con Santos. “No da noticia de Rafael: si quedó dentro o si logró saltar”, señaló, dejando abierta la incertidumbre sobre su paradero.

La esposa del militar reiteró que continúan esperando información oficial. “No tenemos noticia de él”, insistió, mientras crece la angustia de la familia en medio de la falta de confirmaciones por parte de las autoridades.

(Vea también: Ministro de Defensa dice que “no hay indicios” de ataque al avión que cayó en Putumayo; ¿qué dijo Petro?)

Qué se sabe del accidente del avión Hércules

El accidente involucró a un avión tipo Lockheed C-130 Hércules, una aeronave ampliamente utilizada por fuerzas militares para el traslado de personal y carga. Este tipo de avión es conocido por su capacidad para operar en condiciones complejas, lo que ha hecho aún más impactante el siniestro.

Hasta ahora, la información oficial ha sido limitada, pero se sabe que la aeronave transportaba varios uniformados cuando ocurrió el incidente. Equipos de rescate y autoridades activaron protocolos de emergencia para ubicar a los ocupantes y atender a los sobrevivientes.

Algunos de los militares lograron salir con vida y han sido trasladados a centros médicos, mientras continúan las labores de búsqueda y verificación para establecer el número total de afectados.

Las causas del accidente aún no han sido confirmadas. Las autoridades adelantan investigaciones técnicas para determinar si hubo fallas mecánicas, condiciones climáticas adversas o algún otro factor que haya provocado el siniestro.

Entre tanto, familiares de los ocupantes, como el caso de Rafael Santos, siguen a la espera de información oficial que permita esclarecer qué ocurrió exactamente y cuál es la situación de sus seres queridos.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: