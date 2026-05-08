Este 8 de mayo se confirmó la muerte del político colombiano Germán Vargas Lleras, quien fue candidato a la Presidencia de la República y fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos.

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Desde inicios de marzo, el líder del partido Cambio Radical causó preocupación por su estado de salud y el expresidente Álvaro Uribe, el 11 de ese mes, le dedicó un mensaje por su recuperación.

A los deseos del exmandatario se sumaron los de personalidades políticas como Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo, quienes también se pronunciaron a favor de su recuperación.

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De acuerdo con El Colombiano, Vargas Lleras fue sometido previamente a varias cirugías y había viajado a Estados Unidos para ser tratado por especialistas.

Pese a que su hermano Enrique había dado un parte de tranquilidad el pasado 19 de marzo y confirmó que su familiar se encontraba en recuperación, finalmente su salud se deterioró y falleció luego de permanecer en una unidad de cuidados intensivos.

¿Quién fue Germán Vargas Lleras?

Germán Vargas Lleras fue abogado y político colombiano con una extensa trayectoria en el servicio público. Nació en Bogotá y pertenece a una familia con tradición política y era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, lo que marcó sus primeros pasos en la vida pública.

Inició su carrera como concejal de Bogotá y luego dio el salto al Senado de la República, donde permaneció durante varios periodos. Desde allí se consolidó como una figura influyente en temas legislativos, especialmente en seguridad, justicia y reformas institucionales.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ocupó cargos clave como ministro del Interior y posteriormente ministro de Vivienda, desde donde impulsó programas de acceso a vivienda e infraestructura. Más adelante asumió la Vicepresidencia de la República entre 2014 y 2017, con un papel destacado en la ejecución de obras públicas.

En 2018 fue candidato a la Presidencia de Colombia por el partido Cambio Radical, colectividad de la que es uno de sus principales líderes. Aunque no ganó las elecciones, mantuvo un lugar relevante dentro del panorama político nacional.

En años recientes, estuvo en la vida pública a través de columnas de opinión y análisis sobre la coyuntura del país, en las que salía fijar posturas críticas frente a distintas decisiones del Gobierno y otros actores políticos.

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