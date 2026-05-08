Ricardo Ospina, periodista de Blu Radio, informó que la misión humanitaria de la Cruz Roja y la Defensoría recuperaron el cuerpo de Mateo Pérez, quien fue asesinado por las disidencias de las Farc. El joven reportero estaba desaparecido desde el pasado martes 5 de mayo cuando llegó a Briceño, Antioquia.

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Atención: La comisión humanitaria conformada por el @CICR_co y la @DefensoriaCol ya tiene en su poder el cuerpo del periodista Mateo Pérez, asesinado por las disidencias de alias “Calarcá” en zona rural de Briceño, Antioquia. Varias personas vieron pasar a los delegados por la… — Ricardo Ospina (@ricarospina) May 8, 2026

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Con 25 años, Mateo era el director de la revista digital El Confidente, que se dedicaba a hablar de las situaciones del conflicto armado que azota a varios municipio de Antioquia. Llegó a Briceño buscando historias para contar sobre el flagelo que vive esa población.

A pesar de las advertencias de los pobladores, Mateo salió del casco urbano a la vereda Palmichal y desde ahí no se tuvo más información de él. Jorge Rueda, su primo, reveló que en la vía que conduce a esta población apareció su celular, su billetera y su moto con señales de violencia.

La población contó que asesinado por las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Calarcá. Incluso, en Blu Radio informaron que la fuerza pública sigue sin poder ingresar a la zona y fueron organismos de socorro quienes lograron recuperarlo y está en camino a Medicina Legal.

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