El hallazgo sin vida de Mateo Pérez tuvo un capítulo doloroso por la tristeza que eso implicó para los allegados al periodista, en una reacción que una reportera de Blu Radio replicó en vivo luego de conocerse la confirmación.

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“Aquí con el corazón en la mano. Acaba de ser informada la familia. Acaban de contarle a doña Gloria, a don Carlos, a Julián, que apareció el cuerpo de Mateo Pérez. El cuerpo fue entregado a la comisión humanitaria a esa zona rural”

La comunicadora relató cómo se enteraron los familiares del comunicador social del fallecimiento por asesinato en territorio antioqueño, en un caso que provoca conmoción.

Las autoridades de seguridad en Antioquia confirmaron a Blu Radio el trágico desenlace del periodista Mateo Pérez tras cuatro días de incertidumbre. Una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió esta tarde el cuerpo sin vida del joven.

“Por lo menos ella [la madre de Pérez] podrá darle un adiós como se lo merece”, sentenció la periodista de Blu Radio en medio de la triste información de este caso.

El hallazgo ocurrió en la zona rural del municipio de Briceño, específicamente entre las veredas Palmichal y El Hoyo. Actualmente, los organismos humanitarios adelantan el proceso de traslado de los restos mortales hacia el casco urbano de la localidad.

Según los reportes preliminares, integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc realizaron la entrega del cadáver a la comisión del CICR. Los delegados ingresaron a este sector estratégico del departamento para concretar la gestión humanitaria.

Carlos Pérez, padre del comunicador y estudiante de Ciencias Políticas, conversó más temprano con Mañanas Blu sobre la difícil situación. El progenitor reveló que intentó persuadir a su hijo para que no viajara hacia la zona rural de Briceño.

Mateo desapareció mientras recolectaba información detallada sobre el conflicto armado que golpea la subregión Norte de Antioquia. Su búsqueda de datos periodísticos lo llevó a adentrarse en territorios con alta presencia de grupos armados ilegales que operan allí.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció su desplazamiento hacia el municipio de Yarumal para brindar apoyo directo a los familiares. La comunidad local mantenía la esperanza de encontrar al joven con vida hasta el reporte oficial.

Una fuente oficial, bajo reserva de identidad, explicó que los ilegales inicialmente bloquearon cualquier dato sobre el paradero del joven. Los intentos de contacto mediante líderes comunales y organismos internacionales resultaron, hasta la tarde de este viernes, infructuosos.

“Resulta que hay personas que le dijeron que no, que no que dejaran de averiguar. La Cruz Roja Internacional dentro de su independencia ha intentado ingresar pero ha sido infructuosa”, manifestó la fuente consultada sobre las gestiones previas.

Mientras se conocen nuevos detalles, en Yarumal inició una misa a las 4 de la tarde. Los asistentes pedían inicialmente por el retorno de Mateo, cuya muerte hoy enluta al periodismo y a la academia en el departamento.

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