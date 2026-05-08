El municipio de Yarumal, Antioquia, vive días de absoluta oscuridad. La familia de Mateo Pérez, el estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y fundador del periódico El Confidente, se enfrenta a la realidad más dura que un padre puede procesar. En una sentida entrevista con Mañanas Blu, don Carlos Pérez, progenitor del joven, rompió el silencio con una frase que resume su tragedia: “La verdad sí, ya perdí la esperanza”.

Sigue a PULZO en Discover

Mateo, un líder juvenil inquieto que vendía ensaladas de frutas en su garaje para costearse sus proyectos y trabajaba como mensajero mientras esperaba sus prácticas profesionales, desapareció en la zona rural de Briceño. A pesar del instinto de su padre, quien le pidió que no fuera a ese sector por el peligro, el joven confió en que la institucionalidad lo protegería.

“Él dijo que tenía que ir, que porque la Policía estaba allá y el Ejército lo protegía”, recordó don Carlos con la voz entrecortada, lamentando que esa confianza hoy tenga a la familia en un limbo doloroso.

La impotencia de los Pérez es doble. No solo lidian con la ausencia, sino con la imposibilidad de buscarlo por su cuenta. Las autoridades les han prohibido el ingreso a la zona de la desaparición por el alto riesgo de orden público. “Nos dicen que no podemos entrar, que sería otro problema porque correríamos mucho peligro”, explicó el padre, quien espera una noticia —”buena o mala”— para cerrar este capítulo.

Lee También

Un pequeño rayo de luz en medio de la tragedia fue la recuperación de las pertenencias de Mateo. Gracias a una comisión humanitaria en la que participó el reconocido fotógrafo Jesús Abad Colorado y la Iglesia Católica, la familia recibió los objetos que el joven había dejado en un hotel de la zona.

Mateo no era un improvisado. Su pasión por el periodismo lo llevó a crear su propio medio para reportar la gestión local de los pueblos vecinos. Su plan era terminar Ciencias Políticas para luego profesionalizarse en comunicación, un sueño que hoy se ve truncado por la violencia que azota a esa región de Antioquia.

Mientras el ministro de Defensa y la Defensoría del Pueblo mantienen contacto con la familia, don Carlos y los suyos permanecen en Yarumal, aferrados a la espera de un cuerpo que les permita, al menos, darle un adiós digno a quien describen como un joven “sumamente trabajador”.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)