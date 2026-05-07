Las autoridades de Antioquia revelaron la identidad del presunto responsable de la desaparición y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, comunicador que desapareció mientras adelantaba labores de reportería en zona rural del municipio de Briceño, en el norte del departamento.

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En ese sentido, la Gobernación de Antioquia señaló a alias ‘Chala’, integrante de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’, como uno de los principales responsables del crimen del joven periodista, director de la revista digital El Confidente de Yarumal.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias ‘Chala’ tendría influencia criminal en esta región del norte antioqueño, donde persisten enfrentamientos armados y presencia de estructuras ilegales dedicadas al control territorial y actividades ilícitas.

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#ATENCIÓN I La gobernación de Antioquia señala a alias ‘Chala’, de las disidencias de Calarcá en el departamento, como responsable de la desaparición del periodista Mateo Pérez. Se ofrecen hasta 300 millones de pesos por su captura. pic.twitter.com/AzsQvdwm3Z — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 7, 2026

Anuncian recompensa por responsables de asesinato de periodista en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció además una recompensa de hasta 300 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar y capturar a los responsables del crimen.

“La información ciudadana es fundamental para esclarecer este caso y judicializar a los responsables”, indicaron desde la administración departamental, que también pidió acompañamiento de organismos nacionales e internacionales para avanzar en las investigaciones.

El periodista desapareció el martes 5 de mayo mientras cubría la situación de orden público en la vereda Palmichal, una zona golpeada por la confrontación entre grupos armados ilegales y fuerza pública. Horas después comenzaron a conocerse denuncias sobre su asesinato.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó el crimen y advirtió sobre el grave riesgo que enfrentan periodistas que cubren conflicto armado y violencia en distintas regiones del país.

Mientras avanzan las investigaciones, organismos humanitarios continúan coordinando labores en la zona para facilitar la recuperación del cuerpo, debido a las difíciles condiciones de seguridad que persisten en el territorio.

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