El periodista antioqueño Mateo Pérez Rueda había sido reportado como desaparecido desde el martes 5 de mayo mientras adelantaba labores de reportería en zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia. Sigue a PULZO en Discover (Vea también: Mujer fue asesinada en Bogotá: su pareja sentimental la habría atacado en medio de pelea por celos) Horas después comenzaron a conocerse denuncias sobre su asesinato, situación que provocó rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos, autoridades locales y entidades dedicadas a la protección de la prensa en Colombia.

Según la Razón, el director de la revista digital El Confidente de Yarumal desapareció el martes 5 de mayo mientras adelantaba labores de reportería en la vereda Palmichal, un territorio afectado por la presencia de grupos armados ilegales y recientes enfrentamientos armados.

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Según información entregada por El Colombiano, autoridades locales y organizaciones humanitarias aseguraron que hombres armados presuntamente pertenecientes al frente 36 de las disidencias de las Farc habrían retenido al periodista mientras cubría la situación de orden público en la región.

Horas después comenzaron a conocerse reportes sobre su asesinato, situación que encendió las alertas entre organizaciones de prensa y entidades defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la revista semana su cuerpo no ha podido ser recuperado.

FLIP se pronunció sobre crimen del periodista Mateo Pérez Rueda

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) confirmó el crimen y señaló que Pérez Rueda documentaba las afectaciones humanitarias derivadas de los enfrentamientos entre grupos armados y Fuerza Pública en Briceño y municipios cercanos. El joven también cursaba estudios de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia.

#AlertaFLIP | Según información preliminar, Mateo Pérez Rueda, periodista y director de la Revista El Confidente, de Yarumal (Antioquia), habría sido asesinado en la Vereda Palmichal, en Briceño. pic.twitter.com/cOUB3xCVEZ — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) May 6, 2026

De acuerdo con reportes conocidos este miércoles 6 de mayo, organismos como la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja coordinan una misión humanitaria para ingresar al sector y facilitar la recuperación del cuerpo, debido a las difíciles condiciones de seguridad que persisten en el territorio.

El secretario de Gobierno de Briceño, William Londoño, advirtió sobre la grave situación humanitaria que enfrenta el municipio por cuenta de la presencia de actores armados ilegales y los recientes combates en corredores rurales estratégicos del norte antioqueño.

El caso volvió a encender las alertas sobre los riesgos que enfrentan periodistas y líderes sociales en Antioquia, especialmente en territorios golpeados por el conflicto armado y la disputa entre estructuras ilegales.