La red social Instagram habría retirado más de 1.8 millones de seguidores considerados ‘bots’ o cuentas no auténticas de la cuenta del senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

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El hecho llamó la atención en redes sociales por la magnitud del ajuste, que impactó de forma significativa el número total de seguidores visibles en el perfil del dirigente político.

Luego de la supuesta eliminación, la cuenta del candidato presidencial registra ahora cerca de 501 mil seguidores, una cifra que contrasta con los 2.3 millones que le registraban antes del cambio, según imágenes que circulan en redes sociales.

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Aunque este tipo de acciones suelen estar relacionadas con controles de autenticidad de la plataforma, en este caso no se han entregado detalles adicionales, no se ha confirmado que se trate de un proceso específico aplicado a la cuenta.

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