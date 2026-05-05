El excanciller Luis Gilberto Murillo habría decidido retirarse de la carrera presidencial y anunciaría su respaldo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en un movimiento clave dentro del panorama político.

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La decisión se haría oficial este miércoles en un evento programado a las 10:00 a. m. en el Hotel Tequendama, a pocos días de la primera vuelta presidencial.

Apoyo de Luis Gilberto Murillo busca fortalecer candidatura de Iván Cepeda Castro

La posible renuncia de Murillo se da a 26 días de las elecciones, en un momento en el que los sectores de izquierda buscan consolidar alianzas para aumentar su caudal electoral.

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Detrás de este acercamiento habrían estado figuras cercanas a la campaña de Cepeda, entre ellas el exministro Juan Fernando Cristo, quien ha participado como articulador en los diálogos políticos.

Este respaldo se suma al de otras figuras que ya han decidido unirse al proyecto político del senador, como Clara López, que también declinó su aspiración para adherirse a la campaña de Iván Cepeda.

Murillo seguirá apareciendo en el tarjetón electoral

Pese a su retiro, el nombre de Murillo permanecerá en el tarjetón electoral, debido a que la decisión se produce después de iniciada la impresión del material para las votaciones del 31 de mayo.

Con este movimiento, el número de candidatos presidenciales se reduce a 12, mientras continúan los ajustes estratégicos entre campañas.

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