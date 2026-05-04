Vicky Dávila sigue dando de qué hablar, pese a que su carrera electoral este 2026 terminó con su estruendosa derrota en las consultas del 8 de marzo. Recientemente, tuvo una discusión en redes con Claudia López, todo por una foto de la periodista en una iglesia.

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En dicha imagen se observa a la excandidata dentro de un templo católico, mientras se mantiene de pie, con su cabeza agachada y las manos sobre un mármol, en muestra de oración. Según su publicación en redes, su pedido a Dios se da en no dejar que Iván Cepeda quede como mandatario de Colombia.

Les pido a Dios y a la Virgen que no permitan que Colombia pierda su democracia y su libertad con Iván Cepeda como presidente. Por favor, colombianos, no voten por él, no voten por Cepeda. Se nos acaba el país #NiUnVotoPorCepeda pic.twitter.com/Epxz81hlwy — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 3, 2026

Dicho comentario despertó el disgusto de varios internautas, que cuestionaron el desempeño profesional de la periodista y que reclamaron por meter la religión con fines políticos y malos deseos. “Del canto al periodismo, del periodismo a la política, de la política a la arte dramático. Toda una artista integral”, se lee en un ‘post’ de ‘X’.

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Fue precisamente ese tuit el que Claudia López replicó para despacharse contra la ahora rescatada por revista Semana, medio del que fue directora editorial. La exalcaldesa de Bogotá tildó a su contraparte de “fracasada”.

“Y una fracasada en todos los roles…. Patética”, respondió la actual candidata a la Presidencia.

Y una fracasada en todos los roles…. Patética https://t.co/2x49RPYx2a — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) May 4, 2026

Por supuesto, la comunicadora no se quedó callada y se metió en una nueva rencilla con la otrora senadora, pues los agarrones entre ambas han sido numerosos. Dávila aseguró que no considera a López fracasada, pero sí una “petrista” que quiere llegar al uribismo porque no va a ganar las elecciones.

“Tienes que pegarte de algo… Pero te reconozco como una mujer que ha luchado y que salió de abajo con el esfuerzo de la mamá, y el tuyo mismo. Lastima que seas tan utilitarista y tan mala persona”, expresó la aliada de la ‘Gran consulta por Colombia’.

Sin embargo, la periodista no se quedó ahí y justificó su mensaje que mezcló la religión y la política. Además de insistir en rogar al Señor para que Cepeda pierda las elecciones, dijo que cree en la familia, la seguridad, democracia y la libertad.

“Lamento que la exalcaldesa, tan malabarista, no entienda que eso es lo que necesitan los colombianos. No ideologías baratas y peligrosas. Pero cambiará, si logra aterrizar en el uribismo, aún cuando ha sido infame, vinculando al expresidente Uribe con el paramilitarismo”, sentenció Dávila.

A Claudia López le parece que soy “patética” porque creo en Dios. Porque le pido a Dios que no deje a Colombia sola, que no permita que gane Iván Cepeda. Y sí, creo en Dios, en la familia, en la seguridad, la democracia, la libertad. En que todos tenemos derecho a una… https://t.co/vxVyH08t9M — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 4, 2026

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