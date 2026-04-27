La recta final hacia la Casa Nariño ha entrado en una fase de “canibalismo” electoral. Tras la revelación de la más reciente encuesta de Invamer, el análisis en Mañanas Blu dejó una conclusión clara: la contienda se está decantando por el pragmatismo. Mientras Iván Cepeda se consolida en la cima con un 44,3 %, el centro político representado por Claudia López y Sergio Fajardo parece estar firmando su sentencia de muerte en esta campaña.

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¿De dónde salen los 7,2 puntos que subió Cepeda desde febrero? Según los analistas de Blu Radio, la respuesta está en el desplome de las opciones moderadas. El electorado de centro, al ver que figuras como Claudia López (3,6 %) o Fajardo (2,5 %) no despegan, está migrando hacia el candidato que perciben con fuerza real para competir.

Este trasvase de votos no solo beneficia a la izquierda; Paloma Valencia es la otra gran protagonista al duplicar su intención de voto, pasando del 10 % al 19,8 %. Valencia está recogiendo el descontento de la derecha y sectores moderados que no se sienten cómodos con el estilo de Abelardo de la Espriella, quien se mantiene segundo con un 21,5 %.

Escenarios de infarto para junio Aunque Cepeda hoy ganaría en cualquier escenario de segunda vuelta, el análisis advierte que la brecha se está cerrando:

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El reto de la derecha tradicional: Contra Paloma Valencia, la distancia se acorta a menos de 5 puntos (51,2 % frente a 46,6 %), lo que sugiere que Paloma tiene mayor capacidad de unir a los sectores anti-Pacto Histórico.

Los resultados reflejan que el elector colombiano ya no quiere puntos medios. El voto en blanco (4,8 %) supera incluso a los candidatos de centro, lo que indica que quienes no están con Cepeda, Valencia o De la Espriella, prefieren no marcar a nadie antes que apostar por una tercería que no parece tener futuro.

Con este panorama, la campaña del 31 de mayo deja de ser una búsqueda de identidad para convertirse en una batalla de supervivencia. El centro ha muerto, y sus restos están alimentando la maquinaria que, por ahora, tiene a Iván Cepeda como el gran favorito para suceder a Gustavo Petro.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.