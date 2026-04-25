En un movimiento que ha sorprendido al panorama político este sábado 25 de abril, el Centro Democrático utilizó sus canales oficiales para lanzar una alerta urgente al Gobierno Nacional. Según el partido de oposición, recibieron información sobre un supuesto plan para atentar contra la vida del senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en el municipio de La Dorada, Caldas.

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“Se nos ha informado de un posible atentado en contra del senador Iván Cepeda hoy en La Dorada. Pedimos al Gobierno Nacional y a las autoridades investigar y extremar medidas de seguridad”, trinó la colectividad fundada por Álvaro Uribe. El gesto llama la atención dado el histórico enfrentamiento judicial y político entre el senador y el expresidente, pero subraya la tensión que rodea la actual campaña presidencial de 2026.

Pese a la advertencia, Cepeda confirmó a través de sus redes sociales que mantendrá su agenda programada para las 3:00 p. m. en el barrio El Reposo. “Nuestro acto en La Dorada se hará sin alteraciones hoy”, aseguró el candidato, quien en semanas anteriores ya había mencionado supuestos planes en su contra, citando incluso información que provendría de la CIA.

Sin embargo, la narrativa del complot internacional ha sido cuestionada desde Washington. El republicano Bernie Moreno, figura influyente en la Casa Blanca de Donald Trump, desmintió que las autoridades estadounidenses tengan reportes de dicha amenaza contra Cepeda. Por el contrario, Moreno expresó su preocupación por la seguridad de los otros contendientes, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, este último ciudadano estadounidense, quienes también han denunciado intimidaciones tras su repunte en las encuestas.

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El clima electoral en Colombia está en su punto máximo de ebullición. Las amenazas contra los tres principales candidatos han llevado a que el Gobierno de los Estados Unidos exija garantías de seguridad y advierta “castigos terribles” para los responsables de estas estrategias de miedo. Por ahora, el evento en La Dorada se desarrolla bajo una vigilancia extrema, mientras el país observa cómo la oposición y el oficialismo intentan blindar una democracia que parece caminar sobre una cuerda floja.

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