Iván Cepeda consolidó el respaldo mayoritario de la Alianza Verde, que decidió oficializar su apoyo como candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026, luego de un proceso de negociación en el que se definieron varios compromisos programáticos.

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Según informó El Tiempo, el acuerdo se concretó luego de varias reuniones entre la bancada del partido y delegados del proyecto político del senador, en las que se discutieron condiciones para su adhesión. Según lo pactado, el apoyo quedará en firme durante un evento oficial que el partido prepara en los próximos días.

Dentro de los puntos más relevantes del acuerdo, se estableció que Cepeda no impulsará la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, una de las principales exigencias planteadas por sectores de la Alianza Verde durante las conversaciones internas.

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Según informó Caracol Radio, el candidato del Pacto Histórico ya firmó el borrador del acuerdo y en las próximas horas, el partido de centro haría oficial el apoyo a la candidatura del senador.

Compromisos entre Alianza Verde e Iván Cepeda

El respaldo no se limitó a una adhesión electoral, sino que incluyó una serie de compromisos programáticos que el candidato deberá incorporar en su propuesta de gobierno. Según el diario, entre ellos se destacan:

No promover una asamblea constituyente

Incluir propuestas programáticas de la Alianza Verde en su plan de gobierno

Respeto a la diversidad interna del partido

Fortalecimiento de la agenda anticorrupción

Enfoque en sostenibilidad institucional y ambiental

Garantías de participación política amplia dentro de la coalición

Coordinación de una agenda común de cara a la primera vuelta presidencial

El acercamiento entre Cepeda y la Alianza Verde se venía gestando desde hace semanas, en medio de conversaciones políticas que incluyeron a dirigentes del partido y figuras del proyecto de gobierno del senador.

La adhesión del Partido Verde representa un movimiento clave en el mapa electoral, ya que la colectividad ha sido históricamente un actor determinante en la construcción de alianzas en elecciones presidenciales.

Divisiones internas en la Alianza Verde

El acuerdo, sin embargo, también evidencia tensiones dentro del partido, donde no todos los sectores respaldan la decisión. Algunos miembros como ‘Jo Pe’ Hernández optaron por solicitar la escisión de la colectividad para poder apoyar otras candidaturas.

Lo anterior refleja una fragmentación interna en la colectividad de cara a la contienda electoral. A pesar de ello, la mayoría de la bancada decidió avanzar en la consolidación del apoyo, lo que permitió formalizar el acuerdo político con el candidato.

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