El senador republicano Bernie Moreno confirmó que participará como observador en las elecciones presidenciales de Colombia del próximo 31 de mayo, en medio de una misión internacional enviada desde Estados Unidos.

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El anuncio fue hecho durante una reunión con dirigentes del Centro Democrático y otros líderes políticos colombianos que adelantan una agenda en Washington. En ese espacio, la delegación expuso preocupaciones relacionadas con la seguridad y el desarrollo del proceso electoral en el país.

EE. UU. enviará misión para vigilar elecciones presidenciales en Colombia

Moreno integrará un grupo de 86 funcionarios estadounidenses acreditados por el Consejo Nacional Electoral como observadores internacionales. Esta acreditación se dio luego de una solicitud formal presentada por la Embajada de Estados Unidos el pasado 15 de abril.

La misión tendrá presencia en 16 ciudades del país, con el objetivo de acompañar el desarrollo de la jornada electoral y hacer seguimiento a posibles irregularidades. Además, se prevé que los observadores permanezcan en Colombia en caso de que haya una segunda vuelta, programada para el 21 de junio.

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Esta es la primera vez que Estados Unidos asume directamente este papel en unas elecciones presidenciales colombianas. En procesos anteriores, la observación había estado principalmente en manos de organismos multilaterales.

Entre esas entidades, históricamente han tenido protagonismo la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, que suelen desplegar misiones para verificar el cumplimiento de estándares democráticos.

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