El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que existen amenazas contra Iván Cepeda. A través de su cuenta de X, el jefe de la cartera de Defensa aseguró: “Las amenazas contra el candidato Iván Cepeda existen, según la información de un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, el cual también la comunicó a los Estados Unidos para su valoración y apoyo de capacidades, dentro del marco de la cooperación internacional”.

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El ministro también salió a aclarar las declaraciones del vicealmirante Norman Cabrera, jefe de Inteligencia de las fuerzas militares, quien había dado una versión distinta sobre este tema. En ese sentido, explicó: “Lo mencionado por el vicealmirante Norman Cabrera, jefe de Inteligencia y Contrainteligencia Conjunta de las Fuerzas Militares, corresponde a lo tratado en la Junta de Inteligencia Conjunta extraordinaria, realizada el pasado 17 de abril, días atrás de que dicho organismo entregara la información disponible a los Estados Unidos”.

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Frente a este panorama, el Gobierno aseguró que todas las capacidades de la Fuerza Pública están enfocadas en prevenir cualquier atentado contra candidatos y líderes políticos.

Además, el ministro recordó que se mantiene vigente una millonaria recompensa para anticipar ataques, en medio de las investigaciones que buscan establecer el origen de las amenazas. “Se ofrece hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información que permita evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales”, agregó.

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