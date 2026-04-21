Una imagen que circuló ampliamente en redes sociales y que supuestamente mostraba a la lideresa indígena Aida Quilcué junto a Iván Cepeda y alias ‘Santrich’ resultó ser falsa. El contenido fue compartido como si fuera una prueba de un encuentro en 2019, lo que llevó a que muchos usuarios la tomaran como verídica sin cuestionar su origen.

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Sin embargo, tras un proceso de verificación en ‘Checkéame esta’, herramienta de Pulzo, se determinó que la fotografía fue manipulada digitalmente. Aunque la imagen original sí corresponde a un momento en el que aparece Iván Cepeda, la figura de Aida Quilcué fue añadida posteriormente mediante herramientas de edición, alterando el contexto real de la escena.

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La fotografía original que ha circulado en redes sociales corresponde a un momento específico ocurrido en 2019, en medio de la polémica por la situación judicial de Jesús Santrich. La subió Victoria Sandino y aparece Iván Cepeda. Ese día, el exguerrillero recuperó su libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, luego de una serie de decisiones contradictorias entre distintas instancias judiciales.

Semanas antes, Santrich había sido liberado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero fue recapturado casi de inmediato a la salida de la cárcel La Picota por agentes del CTI de la Fiscalía. La detención se sustentó en supuestas nuevas pruebas relacionadas con un caso de narcotráfico, lo que desató un fuerte debate jurídico sobre la legalidad del procedimiento.

Posteriormente, la Corte Suprema determinó de manera unánime que Santrich tenía fuero como congresista, ya que había sido elegido representante a la Cámara tras el Acuerdo de Paz. Por esta razón, concluyó que la Fiscalía no tenía competencia para capturarlo, lo que dejó sin efecto la orden y permitió su liberación. En ese contexto aparece también Iván Cepeda, quien defendió públicamente que el caso se trataba de un supuesto “entrampamiento”.

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Tras recuperar su libertad, Santrich desapareció y más adelante reapareció en la clandestinidad, integrando la disidencia conocida como Segunda Marquetalia. Su historia terminó en 2021 con su muerte, cerrando uno de los episodios más controvertidos del posacuerdo en Colombia.

Con el corazón lleno de felicidad y los brazos abiertos recibimos en libertad a nuestro compañero Jesús Santrich. Su dignidad nos acompaña siempre en esta lucha y este sueño de construcción de la paz en Colombia. #SantrichLibre. pic.twitter.com/nk7W0FYuvq — Victoria Sandino (@SandinoVictoria) May 30, 2019

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