Los gastos de transporte aéreo, millonarios pagos a testigos electorales y aportes de organizaciones sindicales figuran entre los movimientos financieros que siguen bajo la lupa de las autoridades por la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

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Aunque una ponencia planteaba archivar el caso en la Comisión de Investigación y Acusación, nuevos documentos insisten en que aún existen hechos que requieren explicaciones adicionales.

Los gastos que siguen bajo revisión en la campaña Petro presidente

De acuerdo con El Tiempo, uno de los puntos que más atención concentra dentro del expediente corresponde a los recursos destinados al transporte aéreo durante la campaña.

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Las investigaciones mencionan contratos suscritos con la empresa Sadi SAS para el traslado del entonces candidato presidencial y de integrantes de su equipo durante las dos vueltas electorales.

Según los documentos que dio a conocer el citado medio, estos gastos forman parte de las operaciones que han sido revisadas por las autoridades para establecer si fueron reportados de manera adecuada en la contabilidad oficial de la campaña.

Otro de los asuntos que continúa despertando interrogantes tiene que ver con los pagos destinados a los testigos electorales. Las pesquisas señalan que existirían desembolsos por más de 3.000 millones de pesos que no habrían quedado reflejados en los informes financieros entregados durante el proceso electoral.

Precisamente, este capítulo aparece entre los elementos que hoy forman parte de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía, entidad que ya imputó cargos a Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial y actualmente preside Ecopetrol.

Aportes de sindicatos también aparecen entre las pruebas contra campaña Petro

La financiación proveniente de organizaciones sindicales constituye otro de los frentes examinados por las autoridades. Entre los casos citados figuran recursos relacionados con Fecode, por cerca de 500 millones de pesos, y aportes atribuidos a la Unión Sindical Obrera (USO), que superarían los 600 millones de pesos.

Los investigadores consideran que aún es necesario establecer con claridad el origen, recorrido y registro de esos recursos dentro de la estructura financiera de la campaña. Por esa razón, dichos movimientos continúan apareciendo entre las pruebas que han sido recopiladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otros organismos.

Comisión de Acusaciones llamó a indagatoria a Gustavo Petro

Las dudas sobre estos movimientos financieros también tuvieron repercusiones en la investigación que avanza en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. De hecho, dos de los tres representantes encargados del caso consideraron que los hallazgos recopilados hasta ahora ameritan profundizar las pesquisas y solicitaron llamar a indagatoria al presidente Gustavo Petro.

Dicha solicitud apareció en un momento de creciente presión sobre la Comisión de Acusación, coincidiendo con las revisiones impulsadas por el Consejo de Estado y una indagación de la Procuraduría por presuntas demoras en expedientes relacionados con el mandatario.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.